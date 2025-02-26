Продати українські монети – яка вартість номіналів 1, 2 та 5 копійок

Українські монети в руці. Фото: НБУ/Flickr

Продаючи монети, українці хочуть заробити якнайбільше. Проте не завжди вдається отримати велику суму за копійку, бо знайти в гаманці рідкісний штам щастить не кожному. Зате існує чимало номіналів, які перебували в обігу (отже зустрічаються частіше) і коштують до 1000 грн. Отримати за звичайну монету кілька сотень гривень — це теж хороший результат.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які українські копійки коштують до 1000 грн.

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1 копійка 1992 року

Існує багато різновидів номіналу, деякі здатні принести власникам тисячі гривень. Але їх важко чи взагалі неможливо знайти в обігу. Простіше відшукати кілька екземплярів зі штамом 1.2АА, продавши за 500-900 грн. Характерними особливостями є:

пряма верхівка правого верхнього листа;

маленькі ягоди.

Іноді різновид можна сплутати з іншим, тому варто додатково звертати увагу на гравіювання зерен.

1 копійка 1992 року, штам 1.2АА. Фото: Монети-ягідки

2 копійки 1996 року

Монети карбували спеціально для колекційного набору Національного банку. Спершу виготовили до 2 000 екземплярів із немагнітної сталі, проте регулятор не дозволив включити копійки в набір. Тож фахівці випустили додатковий тираж з алюмінію. Саме ці монети сьогодні коштують від 800 до 1 000 грн (штам 1АА).

"Тираж алюмінієвих 2 копійок 1996 року становив 7 тис. екземплярів. Вироби з набору коштують дорожче, оскільки мають кращий зовнішній вигляд", — йдеться на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки".

2 копійки 1996 року, штам 1АА. Фото: Монети-ягідки

5 копійок 2007 року

Оскільки монети обігові (тираж становив близько 110 млн штук), то відшукати кілька екземплярів буде не важко. Відомо про існування двох різновидів — 1ВБм та 1ВГм. Перший вдасться продати колекціонерам за 500-1 000 грн, а другий коштує не дорожче власного номіналу.

Відрізнити цінну копійку можна за допомогою реверсу. Штам 1ВБм має товстішу риску над буквою Й у слові "копійок" (приблизно 0,4 мм у ширину). У звичайного металевого виробу риска тонка — орієнтовно 0,25 мм.

5 копійок 2007 року, штам 1ВБм. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці продають на OLX стару українську валюту — купонокарбованці. Банкноти перетворилися на звичайний кольоровий папір, але можуть принести власникам кілька тисяч гривень. Їх купують колекціонери, а також дослідники історії України.

Також ми писали, що значний прибуток можуть принести інвестиційні монети від Національного банку. Українці продають їх на спеціалізованих порталах, зокрема OLX. Вартість деяких виробів може становити 5 000-6 000 грн і більше.