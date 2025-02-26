Продать украинские монеты – какая стоимость номиналов 1, 2 и 5 копеек

Украинские монеты в руке. Фото: НБУ/Flickr

Продавая монеты, украинцы хотят заработать как можно больше. Однако не всегда удается получить большую сумму за копейку, потому что найти в кошельке редкий штамм везет не каждому. Зато существует немало номиналов, которые находились в обращении (следовательно встречаются чаще) и стоят до 1 000 грн. Получить за обычную монету несколько сотен гривен — это тоже хороший результат.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие украинские копейки стоят до 1 000 грн.

Читайте также:

1 копейка 1992 года

Существует много разновидностей номинала, некоторые способны принести владельцам тысячи гривен. Но их трудно или вообще невозможно найти в обращении. Проще отыскать несколько экземпляров со штаммом 1.2АА, продав за 500-900 грн. Характерными особенностями являются:

прямая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

Иногда разновидность можно спутать с другой, поэтому стоит дополнительно обращать внимание на гравировку зерен.

1 копейка 1992 года, штамм 1.2АА. Фото: Монеты-ягодки

2 копейки 1996 года

Монеты чеканили специально для коллекционного набора Национального банка. Сначала изготовили до 2 000 экземпляров из немагнитной стали, однако регулятор не позволил включить копейки в набор. Поэтому специалисты выпустили дополнительный тираж из алюминия. Именно эти монеты сегодня стоят от 800 до 1 000 грн (штамм 1АА).

"Тираж алюминиевых 2 копеек 1996 года составил 7 тыс. экземпляров. Изделия из набора стоят дороже, поскольку имеют лучший внешний вид", — говорится на специализированном портале "Монеты-ягодки".

2 копейки 1996 года, штамм 1АА. Фото: Монеты-ягодки

5 копеек 2007 года

Поскольку монеты оборотные (тираж составлял около 110 млн штук), то отыскать несколько экземпляров будет не трудно. Известно о существовании двух разновидностей — 1ВБм и 1ВГм. Первую удастся продать коллекционерам за 500-1 000 грн, а вторая стоит не дороже собственного номинала.

Отличить ценную копейку можно с помощью реверса. Штамм 1ВБм имеет более толстую черту над буквой Й в слове "копійок" (примерно 0,4 мм в ширину). В обычного металлического изделия черта тонкая — ориентировочно 0,25 мм.

5 копеек 2007 года, штамп 1ВБм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы продают на OLX старую украинскую валюту — купоно-карбованцы. Банкноты превратились в обычную цветную бумагу, но могут принести владельцам несколько тысяч гривен. Их покупают коллекционеры, а также исследователи истории Украины.

Также мы писали, что значительную прибыль могут принести инвестиционные монеты от Национального банка. Украинцы продают их на специализированных порталах, в частности OLX. Стоимость некоторых изделий может составлять 5 000-6 000 грн и больше.