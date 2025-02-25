Продати купонокарбованці на OLX – скільки коштує стара валюта

Купонокарбованці. Фото: скриншот/YouTube

Українці продають рідкісні гроші на спеціалізованих порталах, зокрема OLX. Можна знайти багато оголошень про продаж купонокарбованців — першої української конвертованої валюти, яка з’явилася в обігу з 1992 року, коли наша держава остаточно відмовилася від радянських карбованців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки стару валюту продають на OLX.

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Купонокарбованці на OLX

Розбагатіти не вийде, але заробити кілька тисяч гривень вдасться. Наприклад, користувач із Чернігова опублікував оголошення про продаж купону номіналом 200 000 українських карбованців 1994 року випуску (серійний номер YB 6600263) за 1 200 грн.

Купонокарбованці за 1 200 грн на OLX. Фото: скриншот

У Запоріжжі набір новеньких банкнот, які не перебували в обігу (зі слів продавця), можна купити за 2 500 грн. Номінали різні: 100, 5 000, 10 000, 20 000 і 30 000 купонокарбованців.

Купонокарбованці за 2 500 грн на OLX. Фото: скриншот

Користувач із Житомира пропонує купити 50 000 українських карбованців 1993 року випуску. Це рідкісний колекційний екземпляр, оскільки його серійний номер представлений у вигляді дробу зі знаменником 5001. Судячи з фото, стан банкноти близький до ідеального. Вартість становить 1 750 грн.

Купонокарбованці за 1 750 грн на OLX. Фото: скриншот

Чому купують купонокарбованці

Причини колекціонування старої валюти, яка сьогодні перетворилася у звичайний кольоровий папір, можуть бути різні. По-перше, вони мають цінність як історичний артефакт. По-друге, для багатьох українців купонокарбованці є символом минулої епохи, згадкою про дитинство чи юність. Ці гроші пов'язані з перехідним періодом в економіці України та несуть нотки ностальгії.

З іншого боку, не виключено, що в майбутньому інвестиційна привабливість валюти збільшиться. Тоді колекціонери зможуть перепродати лоти з націнкою і заробити більше, ніж витратили.

Ще одна причина купівлі — освітня мета чи дослідницька ціль. Купонокарбованці використовують у навчальних програмах як приклад грошової одиниці в перші роки незалежності України.

Нагадаємо, колекціонери "полюють" за рідкісними іноземними купюрами, тож українці продають таку валюту за чималі гроші. Наприклад, кілька тисяч гривень коштують доларові номінали з красивим серійним номером або зірочкою біля комбінації

Також ми писали, що українці можуть заробити непогані гроші, продаючи монети. За номінал 25 копійок 1992 року чи 1 гривню 2001 року колекціонери заплатять до 5 000 грн. Але треба розбиратися у штамах, аби збільшити свій дохід.