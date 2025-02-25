Продать купоно-карбованцы на OLX – сколько стоит старая валюта

Купоно-карбованцы. Фото: скриншот/YouTube

Украинцы продают редкие деньги на специализированных порталах, в частности OLX. Можно найти много объявлений о продаже купоно-карбованцев — первой украинской конвертируемой валюты, которая появилась в обращении с 1992 года, когда наше государство окончательно отказалось от советских карбованцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько старую валюту продают на OLX.

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Купоно-карбованцы на OLX

Разбогатеть не получится, но заработать несколько тысяч гривен удастся. Например, пользователь из Чернигова опубликовал объявление о продаже купона номиналом 200 000 украинских карбованцев 1994 года выпуска (серийный номер YB 6600263) за 1 200 грн.

Купоно-карбованцы за 1 200 грн на OLX. Фото: скриншот

В Запорожье набор новеньких банкнот, которые не находились в обращении (со слов продавца), можно купить за 2 500 грн. Номиналы разные: 100, 5 000, 10 000, 20 000 и 30 000 купоно-карбованцев.

Купоно-карбованцы за 2 500 грн на OLX. Фото: скриншот

Пользователь из Житомира предлагает купить 50 000 украинских карбованцев 1993 года выпуска. Это редкий коллекционный экземпляр, поскольку его серийный номер представлен в виде дроби со знаменателем 5001. Судя по фото, состояние банкноты близко к идеальному. Стоимость составляет 1 750 грн.

Купоно-карбованцы за 1 750 грн на OLX. Фото: скриншот

Почему покупают купоно-карбованцы

Причины коллекционирования старой валюты, которая сегодня превратилась в обычную цветную бумагу, могут быть разные. Во-первых, они имеют ценность как исторический артефакт. Во-вторых, для многих украинцев купоно-карбованцы являются символом ушедшей эпохи, воспоминанием о детстве или юности. Эти деньги связаны с переходным периодом в экономике Украины и несут нотки ностальгии.

С другой стороны, не исключено, что в будущем инвестиционная привлекательность валюты увеличится. Тогда коллекционеры смогут перепродать лоты с наценкой и заработать больше, чем потратили.

Еще одна причина покупки — образовательная либо исследовательская цель. Купоно-карбованцы используют в учебных программах как пример денежной единицы в первые годы независимости Украины.

Напомним, коллекционеры "охотятся" за редкими иностранными купюрами, поэтому украинцы продают такую валюту за немалые деньги. Например, несколько тысяч гривен стоят долларовые номиналы с красивым серийным номером или звездочкой возле комбинации.

Также мы писали, что украинцы могут заработать неплохие деньги, продавая монеты. За номинал 25 копеек 1992 года или 1 гривну 2001 года коллекционеры заплатят до 5 000 грн. Но надо разбираться в штамах, дабы увеличить свой доход.