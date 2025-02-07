Рідкісні гроші на OLX – що українці продають за шалені суми

Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Користувачі Інтернету застосовують можливості мережі для продажу унікальних речей. Зокрема готівкових грошей, які можуть стати предметом колекціонування. За деякими монетами і купюрами дійсно полюють нумізмати, вони готові заплатити чималі суми, аби заволодіти рідкісним екземпляром.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які гроші українці намагаються продати на OLX дуже дорого.

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Що продають на OLX за великі гроші

Цей портал оголошень містить величезну кількість пропозицій щодо продажу готівки. На вибір користувачів — іноземна валюта, гривні, обігові копійки та пам’ятні монети. Серед широкого асортименту можна знайти позиції, що дивують встановленою ціною.

Наприклад, 100-доларову купюру намагаються продати за 25 000 грн, хоча за актуальним курсом (станом на лютий 2025 року) обмін становить майже 4 200 грн. Власник із Хмельницького вирішив, що колекціонери захочуть здобути рідкісну банкноту з унікальним серійним номером LB 44344444 P.

Купюра 100 доларів на OLX. Фото: скриншот

Ще один дорогий екземпляр на OLX — срібна монета "Святий Михаїл Покровитель Києва" номіналом 10 доларів, випущена для держави в південній частині Тихого океану — Ніуе. Монетний двір MINT XXI викарбував її у 2024 році, використавши античне оздоблення, горельєф, цифровий друк та локальну позолоту.

Монета постачається у футлярі разом із сертифікатом автентичності. Всього випустили 500 штук. На реверсі зобразили Святого Архангела Михаїла з мечем у правій руці та щитом із тризубом у лівій. Фігуру забарвили кольорами українського прапора. Купити виріб на OLX можна за 27 500 грн.

Монета "Святий Михаїл Покровитель Києва" на OLX. Фото: скриншот

Користувач із Запоріжжя запропонував українцям придбати 200-гривневу банкноту за 10 000 грн. Ціна пояснюється наявністю цікавого дефекту, який виник при друці. На зображенні Лесі Українки з’явилася синя вертикальна лінія. Такий брак власник купюри оцінив у суму, що перевищує номінал у 50 разів.

Купюра 200 грн на OLX. Фото: скриншот

В Києві хочуть продати звичайну копійку номіналом 2 гривні 2020 року карбування за 29 999 грн. Вона має видимі дефекти: здуття у кількох місцях і щербини. Літера У в написі Україна дуже погано проглядається, так само є недолік біля літери Н. Монета не глянцева і зовсім не блищить, вона перебувала в обігу, як уточнив власник в оголошенні.

Монета номіналом 2 грн на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці використовують OLX для продажу старих монет часів Радянського Союзу. На порталі можна знайти чимало оголошень про рублі/копійки, яким виповнилося десятки років.

Також ми писали, що багато українських гривневих купюр мають унікальні красиві серійні номери. Така готівка є чудовим доповненням колекцій, тож її вигідно продавати дорожче номіналу в десятки разів на OLX.