Рідкісні гроші на OLX – що українці продають за шалені суми

В 50 разів дорожче номіналу — які рідкісні гроші продають на OLX
Користувачі Інтернету застосовують можливості мережі для продажу унікальних речей. Зокрема готівкових грошей, які можуть стати предметом колекціонування. За деякими монетами і купюрами дійсно полюють нумізмати, вони готові заплатити чималі суми, аби заволодіти рідкісним екземпляром.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які гроші українці намагаються продати на OLX дуже дорого.
Що продають на OLX за великі гроші
Цей портал оголошень містить величезну кількість пропозицій щодо продажу готівки. На вибір користувачів — іноземна валюта, гривні, обігові копійки та пам’ятні монети. Серед широкого асортименту можна знайти позиції, що дивують встановленою ціною.
Наприклад, 100-доларову купюру намагаються продати за 25 000 грн, хоча за актуальним курсом (станом на лютий 2025 року) обмін становить майже 4 200 грн. Власник із Хмельницького вирішив, що колекціонери захочуть здобути рідкісну банкноту з унікальним серійним номером LB 44344444 P.
Ще один дорогий екземпляр на OLX — срібна монета "Святий Михаїл Покровитель Києва" номіналом 10 доларів, випущена для держави в південній частині Тихого океану — Ніуе. Монетний двір MINT XXI викарбував її у 2024 році, використавши античне оздоблення, горельєф, цифровий друк та локальну позолоту.
Монета постачається у футлярі разом із сертифікатом автентичності. Всього випустили 500 штук. На реверсі зобразили Святого Архангела Михаїла з мечем у правій руці та щитом із тризубом у лівій. Фігуру забарвили кольорами українського прапора. Купити виріб на OLX можна за 27 500 грн.
Користувач із Запоріжжя запропонував українцям придбати 200-гривневу банкноту за 10 000 грн. Ціна пояснюється наявністю цікавого дефекту, який виник при друці. На зображенні Лесі Українки з’явилася синя вертикальна лінія. Такий брак власник купюри оцінив у суму, що перевищує номінал у 50 разів.
В Києві хочуть продати звичайну копійку номіналом 2 гривні 2020 року карбування за 29 999 грн. Вона має видимі дефекти: здуття у кількох місцях і щербини. Літера У в написі Україна дуже погано проглядається, так само є недолік біля літери Н. Монета не глянцева і зовсім не блищить, вона перебувала в обігу, як уточнив власник в оголошенні.
Нагадаємо, українці використовують OLX для продажу старих монет часів Радянського Союзу. На порталі можна знайти чимало оголошень про рублі/копійки, яким виповнилося десятки років.
Також ми писали, що багато українських гривневих купюр мають унікальні красиві серійні номери. Така готівка є чудовим доповненням колекцій, тож її вигідно продавати дорожче номіналу в десятки разів на OLX.
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