Продати купюри на OLX – скільки можна заробити на унікальних гривнях

В десятки разів дорожче номіналу — які гривні продають на OLX
На спеціалізованих порталах з оголошеннями продають не тільки речі, але й гроші. Наприклад, українці реалізують монети на OLX і пропонують колекціонерам придбати унікальні купюри. За банкноту номіналом 500 грн можуть виставити ціну в кілька тисяч. Причина — цікаві серійні номери та інші рідкісні особливості.
Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки продають унікальні купюри на OLX.
Дорогі купюри на OLX
Найбільше оголошень стосується гривень різних номіналів із красивими серійними номерами. Такі гроші пропонують колекціонерам з великою націнкою. Наприклад, банкноту 50 грн продають за 2 999 грн, оскільки вона має номер АБ8100000. Тобто вартість національної валюти перевищила номінал у 60 разів.
Ще один схожий лот користувач із Хмельницького намагався продати у 75 разів дорожче. Купюра 200 грн з номером СБ5000000 коштує на OLX 15 000 грн. Жодною іншою ознакою вона не відрізняється від звичайної грошової одиниці.
Купюру номіналом 50 грн користувач із Запоріжжя намагався продати за 8 000 грн. Вона має серійний номер АС3000000. Водночас автор оголошення не відкинув можливість торгу з охочими придбати унікальну українську банкноту.
За таку ж ціну — 8 000 грн — у Славутичі Київської області хочуть продати купюру 500 грн. Вона не може похвалитися цікавим серійним номером, зате має напис на звороті: "Слава Україні! Героям слава!". Це екземпляр із нового тиражу Національного банку, який до 33-ї річниці Незалежності України випустив оновлені гроші з відомим гаслом.
Але це звичайна банкнота зразка 2015 року з єдиною відмінністю. НБУ почав поступове введення в обіг з 8 серпня 2024 року. Не тільки номінал 500 грн отримав модифікований дизайн: зміни запровадили ще для купюр 50 і 1 000 грн. А згодом регулятор планує випустити 20, 100 та 200 грн із національним гаслом.
Нагадаємо, супермаркети можуть відмовити клієнту, не прийнявши за оплату конкретну купюру. Наприклад, якщо у касі немає решти, а банкнота великого номіналу. Плюс нерідко повертають споживачам трохи пошкоджені чи надірвані купюри.
Також ми писали, що банки та обмінні пункти, на додачу до супермаркетів, інколи відмовляють українцям в обслуговуванні. Вони не приймають для обміну фальшиві купюри, а також значно пошкоджену/зношену готівку.
Читайте Новини.LIVE!