Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В десятки разів дорожче номіналу — які гривні продають на OLX arrow

В десятки разів дорожче номіналу — які гривні продають на OLX

22 січня 2025 15:30
Єлизавета Супівська - редактор
Продати купюри на OLX – скільки можна заробити на унікальних гривнях
Купюра номіналом 200 грн. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

На спеціалізованих порталах з оголошеннями продають не тільки речі, але й гроші. Наприклад, українці реалізують монети на OLX і пропонують колекціонерам придбати унікальні купюри. За банкноту номіналом 500 грн можуть виставити ціну в кілька тисяч. Причина — цікаві серійні номери та інші рідкісні особливості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки продають унікальні купюри на OLX.

Читайте також:

Дорогі купюри на OLX

Найбільше оголошень стосується гривень різних номіналів із красивими серійними номерами. Такі гроші пропонують колекціонерам з великою націнкою. Наприклад, банкноту 50 грн продають за 2 999 грн, оскільки вона має номер АБ8100000. Тобто вартість національної валюти перевищила номінал у 60 разів.

 

В десятки разів дорожче номіналу — які гривні продають на OLX - фото 1
50 гривень з цікавим серійним номером. Фото: скриншот

Ще один схожий лот користувач із Хмельницького намагався продати у 75 разів дорожче. Купюра 200 грн з номером СБ5000000 коштує на OLX 15 000 грн. Жодною іншою ознакою вона не відрізняється від звичайної грошової одиниці.

 

В десятки разів дорожче номіналу — які гривні продають на OLX - фото 2
200 гривень з унікальним серійним номером. Фото: скриншот

Купюру номіналом 50 грн користувач із Запоріжжя намагався продати за 8 000 грн. Вона має серійний номер АС3000000. Водночас автор оголошення не відкинув можливість торгу з охочими придбати унікальну українську банкноту.

 

В десятки разів дорожче номіналу — які гривні продають на OLX - фото 3
50 гривень з рідкісним серійним номером. Фото: скриншот

За таку ж ціну — 8 000 грн — у Славутичі Київської області хочуть продати купюру 500 грн. Вона не може похвалитися цікавим серійним номером, зате має напис на звороті: "Слава Україні! Героям слава!". Це екземпляр із нового тиражу Національного банку, який до 33-ї річниці Незалежності України випустив оновлені гроші з відомим гаслом.

Але це звичайна банкнота зразка 2015 року з єдиною відмінністю. НБУ почав поступове введення в обіг з 8 серпня 2024 року. Не тільки номінал 500 грн отримав модифікований дизайн: зміни запровадили ще для купюр 50 і 1 000 грн. А згодом регулятор планує випустити 20, 100 та 200 грн із національним гаслом.

 

В десятки разів дорожче номіналу — які гривні продають на OLX - фото 4
500 гривень з гаслом на звороті. Фото: скриншот

Нагадаємо, супермаркети можуть відмовити клієнту, не прийнявши за оплату конкретну купюру. Наприклад, якщо у касі немає решти, а банкнота великого номіналу. Плюс нерідко повертають споживачам трохи пошкоджені чи надірвані купюри.

Також ми писали, що банки та обмінні пункти, на додачу до супермаркетів, інколи відмовляють українцям в обслуговуванні. Вони не приймають для обміну фальшиві купюри, а також значно пошкоджену/зношену готівку.

OLX гроші продаж банкнота купюра

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:46 Три місяці керівництва — одеський суддя подав у відставку

15:31 Суми вражають — Безугла показала премії військового керівництва

15:30 У Харкові до Дня Соборності розгорнули прапор України — відео

15:30 В десятки разів дорожче номіналу — які гривні продають на OLX

15:23 Мокрий сніг і ожеледиця — погода у Харкові завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:17 Вимагали гроші з військового — в Одесі викрили злочинців

15:13 Сценарій закінчення війни — як його бачать українці

15:12 Середня зарплата чиновників підскочила — де і кому більше платять

15:02 Європейський автосектор в кризі — як вплинули заяви Трампа

15:00 Лікарняні під час відпустки — чи оплачують у 2025 році

15:46 Три місяці керівництва — одеський суддя подав у відставку

15:31 Суми вражають — Безугла показала премії військового керівництва

15:30 У Харкові до Дня Соборності розгорнули прапор України — відео

15:30 В десятки разів дорожче номіналу — які гривні продають на OLX

15:23 Мокрий сніг і ожеледиця — погода у Харкові завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:17 Вимагали гроші з військового — в Одесі викрили злочинців

15:13 Сценарій закінчення війни — як його бачать українці

15:12 Середня зарплата чиновників підскочила — де і кому більше платять

15:02 Європейський автосектор в кризі — як вплинули заяви Трампа

15:00 Лікарняні під час відпустки — чи оплачують у 2025 році

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати