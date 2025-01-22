Продати купюри на OLX – скільки можна заробити на унікальних гривнях

Купюра номіналом 200 грн. Фото: НБУ/Flickr

На спеціалізованих порталах з оголошеннями продають не тільки речі, але й гроші. Наприклад, українці реалізують монети на OLX і пропонують колекціонерам придбати унікальні купюри. За банкноту номіналом 500 грн можуть виставити ціну в кілька тисяч. Причина — цікаві серійні номери та інші рідкісні особливості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки продають унікальні купюри на OLX.

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Найбільше оголошень стосується гривень різних номіналів із красивими серійними номерами. Такі гроші пропонують колекціонерам з великою націнкою. Наприклад, банкноту 50 грн продають за 2 999 грн, оскільки вона має номер АБ8100000. Тобто вартість національної валюти перевищила номінал у 60 разів.

50 гривень з цікавим серійним номером. Фото: скриншот

Ще один схожий лот користувач із Хмельницького намагався продати у 75 разів дорожче. Купюра 200 грн з номером СБ5000000 коштує на OLX 15 000 грн. Жодною іншою ознакою вона не відрізняється від звичайної грошової одиниці.

200 гривень з унікальним серійним номером. Фото: скриншот

Купюру номіналом 50 грн користувач із Запоріжжя намагався продати за 8 000 грн. Вона має серійний номер АС3000000. Водночас автор оголошення не відкинув можливість торгу з охочими придбати унікальну українську банкноту.

50 гривень з рідкісним серійним номером. Фото: скриншот

За таку ж ціну — 8 000 грн — у Славутичі Київської області хочуть продати купюру 500 грн. Вона не може похвалитися цікавим серійним номером, зате має напис на звороті: "Слава Україні! Героям слава!". Це екземпляр із нового тиражу Національного банку, який до 33-ї річниці Незалежності України випустив оновлені гроші з відомим гаслом.

Але це звичайна банкнота зразка 2015 року з єдиною відмінністю. НБУ почав поступове введення в обіг з 8 серпня 2024 року. Не тільки номінал 500 грн отримав модифікований дизайн: зміни запровадили ще для купюр 50 і 1 000 грн. А згодом регулятор планує випустити 20, 100 та 200 грн із національним гаслом.

500 гривень з гаслом на звороті. Фото: скриншот

Нагадаємо, супермаркети можуть відмовити клієнту, не прийнявши за оплату конкретну купюру. Наприклад, якщо у касі немає решти, а банкнота великого номіналу. Плюс нерідко повертають споживачам трохи пошкоджені чи надірвані купюри.

Також ми писали, що банки та обмінні пункти, на додачу до супермаркетів, інколи відмовляють українцям в обслуговуванні. Вони не приймають для обміну фальшиві купюри, а також значно пошкоджену/зношену готівку.