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Ці купюри банки та супермаркети можуть не прийняти — список

6 січня 2025 12:55
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Які купюри не приймають банки та супермаркети у 2025 році — список причин
Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українські банки, магазини та інші юридичні особи мають законне право відмовлятися від приймання пошкоджених банкнот гривні. Це передбачено чинними правилами, які дозволяють не приймати купюри, що зазнали суттєвих пошкоджень.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

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Зокрема, йдеться про купюри, пошкоджені:

  • вогнем;
  • водою;
  • хімічними речовинами чи іншими рідинами.

Якщо внаслідок пошкоджень кілька банкнот склеїлися між собою, НБУ не рекомендує самостійно розділяти їх.

Банки або магазини мають право відмовитися від приймання купюр у таких випадках:

  • якщо площа банкноти під час приймання становить менше ніж 55% її початкової площі (наприклад, коли значна частина купюри відірвана);
  • якщо купюри забруднені радіоактивними речовинами чи токсичними субстанціями, які можуть загрожувати здоров'ю людини.

У НБУ пояснили, що обмін забруднених хімічними чи радіоактивними речовинами банкнот можливий лише за наявності документа про проведення дезінфекції або дезактивації. Такі документи мають видавати організації чи особи, відповідальні за ці процедури згідно із законодавством України.

Водночас Нацбанк наголошує, що деякі пошкоджені банкноти гривні все ж мають прийматися без обмежень. Це стосується купюр, які:

  • зберегли щонайменше 55% своєї початкової площі;
  • розірвані або розрізані на дві частини, за умови, що на обох частинах залишилися однакові номери та серія, а їх загальна площа не менша за 55%.

Такі банкноти банки повинні вилучати з обігу для дослідження. За ініціативою клієнта вони надсилаються до відповідних територіальних підрозділів НБУ, де безплатно перевіряється їхня справжність і платіжність. У разі підтвердження справжності банкноти клієнт отримає відшкодування відповідної суми.

Таким чином, навіть пошкоджені купюри можуть бути замінені або компенсовані, якщо вони відповідають встановленим критеріям.

Нагадаємо, всі фінансові установи повинні підпорядковуватися вимогам НБУ щодо обміну валют. Деякі готівкові гроші не можна обміняти, якщо вони не відповідають встановленим нормам.

Також ми писали, що в Україні триває поступова заміна банкнот номіналом 50 та 200 гривень старого зразку. Громадян не потрібно здійснювати самостійний обмін платіжних засобів, оскільки вони залишаються дійсними.

НБУ гривня гроші обмінники банкнота купюра

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