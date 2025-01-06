Какие купюры не принимают банки и супермаркеты в 2025 году — список причин

Украинские деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинские банки, магазины и другие юридические лица имеют законное право отказываться от приема поврежденных банкнот гривны. Это предусмотрено действующими правилами, которые позволяют не принимать купюры, подвергшиеся существенным повреждениям.

Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

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В частности, речь идет о купюрах, поврежденных:

огнем;

водой;

химическими веществами или другими жидкостями.

Если вследствие повреждений несколько банкнот склеились между собой, НБУ не рекомендует самостоятельно разделять их.

Банки или магазины имеют право отказаться от приема купюр в следующих случаях:

если площадь банкноты во время приема составляет менее чем 55% ее первоначальной площади (например, когда значительная часть купюры оторвана);

если купюры загрязнены радиоактивными веществами или токсичными субстанциями, которые могут угрожать здоровью человека.

В НБУ объяснили, что обмен загрязненных химическими или радиоактивными веществами банкнот возможен только при наличии документа о проведении дезинфекции или дезактивации. Такие документы должны выдавать организации или лица, ответственные за эти процедуры согласно законодательству Украины.

В то же время Нацбанк отмечает, что некоторые поврежденные банкноты гривны все же должны приниматься без ограничений. Это касается купюр, которые:

сохранили не менее 55% своей первоначальной площади;

разорваны или разрезаны на две части, при условии, что на обеих частях остались одинаковые номера и серия, а их общая площадь не меньше 55%.

Такие банкноты банки должны изымать из обращения для исследования. По инициативе клиента они направляются в соответствующие территориальные подразделения НБУ, где бесплатно проверяется их подлинность и платежность. В случае подтверждения подлинности банкноты клиент получит возмещение соответствующей суммы.

Таким образом, даже поврежденные купюры могут быть заменены или компенсированы, если они соответствуют установленным критериям.

Напомним, все финансовые учреждения должны подчиняться требованиям НБУ по обмену валют. Некоторые наличные деньги нельзя обменять, если они не соответствуют установленным нормам.

Также мы писали, что в Украине продолжается постепенная замена банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца. Гражданам не нужно осуществлять самостоятельный обмен платежных средств, поскольку они остаются действительными.