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НБУ вилучає з обігу деякі купюри — чи потрібно замінювати

17 грудня 2024 14:03
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
НБУ вилучає популярні українські купюри з обігу — у чому причина
Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З 1 листопада 2024 року Національний банк України (НБУ) розпочав поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003-2007 років (старого зразка) на новіші банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску). При цьому громадянам не потрібно самостійно обмінювати банкноти старого зразка, оскільки вони залишаються дійсними платіжними засобами.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Банкноти старого зразка продовжуватимуть приймати у магазинах та інших торговельних точках без жодних обмежень.

Як відбуватиметься заміна банкнот

Процес заміни проходитиме поступово. Починаючи з 1 листопада 2024 року НБУ спільно з банками реалізували такі кроки:

  • банки припинили видавати банкноти старого зразка у касах під час здійснення будь-яких готівкових операцій;
  • Національний банк припинив видачу банкнот старого зразка банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам, що займаються обробкою готівки.

Усі банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка, які надходитимуть до банків, будуть вилучені з обігу та передані до НБУ. Там вони підлягатимуть перерахуванню та утилізації.

При цьому громадянам не потрібно турбуватися про обмін, оскільки нові банкноти поступово замінюватимуть старі, що не вплине на готівкові розрахунки.

Чому необхідна заміна банкнот

Основна мета заміни — підвищення якості готівки в обігу. НБУ послідовно замінює банкноти попередніх років на сучасні, які мають більш досконалу систему захисту від підробок. Заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка стане завершальним етапом цього процесу.

У результаті банкнотно-монетний ряд гривні включатиме виключно грошові знаки сучасного покоління. Така процедура сприятиме підвищенню якості та надійності національної валюти, а також додасть зручності обігу як для громадян, так і для банків та торговельних мереж.

Національний банк уже здійснив заміну та поступове вилучення з обігу банкнот інших номіналів:

  • 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років — з 1 жовтня 2020 року;
  • 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років — з 1 січня 2023 року;
  • 500 гривень зразка 2003 року — з 1 серпня 2024 року.

Поступова оптимізація готівкового обігу сприяє зміцненню гривні як надійного платіжного засобу. Нова система підвищує безпеку та якість грошового обігу в Україні.

Нагадаємо, у 2013 році на валютному ринку з'явилися оновлена купюра 100 доларів. Якщо знати деякі нюанси, можна переконатися в тому, що банкнота справжня, або звернутися за допомогою до українських банків.

Також ми писали, що деякі українські банкноти можуть не прийматися українськими банками та закладами. До таких належать пошкоджені купюри, які можна обміняти у відділеннях Нацбанку.

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