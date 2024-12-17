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НБУ изымает из обращения некоторые купюры — нужно ли заменять

17 декабря 2024 14:03
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
НБУ изымает популярные украинские купюры из обращения — в чем причина
Украинские деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С 1 ноября 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) приступил к постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов (старого образца) на новые банкноты аналогичных номиналов современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска). При этом гражданам не следует самостоятельно обменивать банкноты старого образца, поскольку они остаются действительными платежными средствами.

Об этом говорится на сайте НБУ.

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Как будет происходить замена банкнот

Процесс замены будет проходить постепенно. Начиная с 1 ноября 2024 года, НБУ совместно с банками реализовали следующие шаги:

  • банки прекратили выдавать банкноты старого образца в кассах при совершении каких-либо наличных операций;
  • Национальный банк прекратил выдачу банкнот старого образца банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям, занимающимся обработкой наличных денег.

Все банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца, которые будут поступать в банки, будут изъяты из обращения и переданы НБУ. Там они будут подлежать перечислению и утилизации.

При этом гражданам не нужно беспокоиться об обмене, поскольку новые банкноты будут постепенно заменять старые, что не повлияет на наличные расчеты.

Почему необходима замена банкнот

Основная цель замены — повышение качества наличных денег в обращении. НБУ последовательно заменяет банкноты предыдущих лет современными, имеющими более совершенную систему защиты от подделок. Замена банкнот номиналами в 50 и 200 гривен старого образца станет завершающим этапом этого процесса.

В результате банкнотно-монетный ряд гривны будет включать исключительно денежные знаки современного поколения. Такая процедура будет способствовать повышению качества и надежности национальной валюты, а также придаст удобство обращения как гражданам, так и банкам и торговым сетям.

Национальный банк уже произвел замену и постепенное изъятие из обращения банкнот других номиналов:

  • 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов — с 1 октября 2020 года;
  • 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов — с 1 января 2023 года;
  • 500 гривен образца 2003 года — с 1 августа 2024 года.

Постепенная оптимизация наличного обращения способствует укреплению гривны как надежного платежного средства. Новая система повышает безопасность и качество денежного обращения в Украине.

Напомним, в 2013 году на валютном рынке появилась обновленная купюра в 100 долларов. Если знать некоторые нюансы, можно убедиться в том, что банкнота настоящая или обратиться за помощью к украинским банкам.

Также мы писали, что некоторые украинские банкноты могут не приниматься украинскими банками и заведениями. К таким относятся поврежденные купюры, которые можно обменять в отделениях Нацбанка.

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