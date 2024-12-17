НБУ изымает популярные украинские купюры из обращения — в чем причина

НБУ изымает из обращения некоторые купюры — нужно ли заменять
С 1 ноября 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) приступил к постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов (старого образца) на новые банкноты аналогичных номиналов современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска). При этом гражданам не следует самостоятельно обменивать банкноты старого образца, поскольку они остаются действительными платежными средствами.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Банкноты старого образца будут продолжать принимать в магазинах и других торговых точках без ограничений.
Как будет происходить замена банкнот
Процесс замены будет проходить постепенно. Начиная с 1 ноября 2024 года, НБУ совместно с банками реализовали следующие шаги:
- банки прекратили выдавать банкноты старого образца в кассах при совершении каких-либо наличных операций;
- Национальный банк прекратил выдачу банкнот старого образца банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям, занимающимся обработкой наличных денег.
Все банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца, которые будут поступать в банки, будут изъяты из обращения и переданы НБУ. Там они будут подлежать перечислению и утилизации.
При этом гражданам не нужно беспокоиться об обмене, поскольку новые банкноты будут постепенно заменять старые, что не повлияет на наличные расчеты.
Почему необходима замена банкнот
Основная цель замены — повышение качества наличных денег в обращении. НБУ последовательно заменяет банкноты предыдущих лет современными, имеющими более совершенную систему защиты от подделок. Замена банкнот номиналами в 50 и 200 гривен старого образца станет завершающим этапом этого процесса.
В результате банкнотно-монетный ряд гривны будет включать исключительно денежные знаки современного поколения. Такая процедура будет способствовать повышению качества и надежности национальной валюты, а также придаст удобство обращения как гражданам, так и банкам и торговым сетям.
Национальный банк уже произвел замену и постепенное изъятие из обращения банкнот других номиналов:
- 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов — с 1 октября 2020 года;
- 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов — с 1 января 2023 года;
- 500 гривен образца 2003 года — с 1 августа 2024 года.
Постепенная оптимизация наличного обращения способствует укреплению гривны как надежного платежного средства. Новая система повышает безопасность и качество денежного обращения в Украине.
Напомним, в 2013 году на валютном рынке появилась обновленная купюра в 100 долларов. Если знать некоторые нюансы, можно убедиться в том, что банкнота настоящая или обратиться за помощью к украинским банкам.
Также мы писали, что некоторые украинские банкноты могут не приниматься украинскими банками и заведениями. К таким относятся поврежденные купюры, которые можно обменять в отделениях Нацбанка.
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