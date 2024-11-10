Пошкоджені гривневі купюри — які гроші не зможе прийняти банк та як їх обміняти

Українська купюра 500 грн. Фото: Юлія Березовська/Пресцентр НБУ

Деякі гривневі купюри можуть не прийматися в українських банках і закладах. Але громадяни можуть обміняти ці гроші в будь-якому відділенні Національного банку України.

Про це повідомляє PMG.ua.

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Які купюри не приймуть у банках та закладах

Варто пам'ятати, що деякі паперові гроші не можуть бути прийняті. А саме, якщо вони:

забруднені хімічними речовинами;

мають забруднення, що охоплює більше ніж половину площі банкноти.

Також банки та юридичні особи не зможуть прийняти гроші, які були пошкоджені:

водою;

вогнем;

хімікатами тощо.

Не приймуть й ті купюри, які мають менше ніж 55% від початкової площі банкноти. Не приймаються гроші, склеєні через пошкодження, особливо це стосується двох або більше банкнот.

Також не приймуть ті, що забруднені радіоактивними чи хімічними речовинами, які можуть завдати шкоди здоров'ю.

Як обміняти пошкоджені та забруднені гривневі купюри

В Україні ці купюри можна обміняти у відділеннях Національного банку України, але лише за умови надання офіційних документів, які підтверджують, що шкідливі речовини було дезактивовано або банкнота дезінфікувалася.

У присутності представника банкнот банк обстежує пошкоджені банкноти та складає акт про обстеження у двох примірниках. До акта обов’язково додається ксерокопія або фотографія значно пошкодженої банкноти та групи пошкоджених видів зверху та збоку. Обмінюються справжні банкноти, збережена площа кожної з яких дорівнює або перевищує 55% початкової площі банкноти. Банкноти повертаються пред’явнику банком протягом 6 місяців з дня їх прийняття для дослідження, якщо він цього вимагає.

Нагадаємо, усі доларові купюри, випущені з 1914 року, в Україні можна обміняти. Однак іноді банки та обмінники можуть відмовити в операції.

Також ми писали, що українці замислюються про те, де вигідніше обміняти гроші, коли потрібно зробити це. Банки мають більшу надійність і безпеку, але обмінні пункти часто пропонують кращі курси продажу. Що стосується фінансових вигод від купівлі валюти, чорний ринок перебуває посередині.