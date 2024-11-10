Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Гроші з дефектами — які купюри банк відмовиться приймати arrow

Гроші з дефектами — які купюри банк відмовиться приймати

10 листопада 2024 15:10
Володимир Мололкін - редактор
Пошкоджені гривневі купюри — які гроші не зможе прийняти банк та як їх обміняти
Українська купюра 500 грн. Фото: Юлія Березовська/Пресцентр НБУ
Володимир Мололкін - редактор

Деякі гривневі купюри можуть не прийматися в українських банках і закладах. Але громадяни можуть обміняти ці гроші в будь-якому відділенні Національного банку України.

Про це повідомляє PMG.ua.

Читайте також:

Які купюри не приймуть у банках та закладах

Варто пам'ятати, що деякі паперові гроші не можуть бути прийняті. А саме, якщо вони:

  • забруднені хімічними речовинами;
  • мають забруднення, що охоплює більше ніж половину площі банкноти.

Також банки та юридичні особи не зможуть прийняти гроші, які були пошкоджені:

  • водою;
  • вогнем;
  • хімікатами тощо.

Не приймуть й ті купюри, які мають менше ніж 55% від початкової площі банкноти. Не приймаються гроші, склеєні через пошкодження, особливо це стосується двох або більше банкнот.

Також не приймуть ті, що забруднені радіоактивними чи хімічними речовинами, які можуть завдати шкоди здоров'ю.

Як обміняти пошкоджені та забруднені гривневі купюри

В Україні ці купюри можна обміняти у відділеннях Національного банку України, але лише за умови надання офіційних документів, які підтверджують, що шкідливі речовини було дезактивовано або банкнота дезінфікувалася.

У присутності представника банкнот банк обстежує пошкоджені банкноти та складає акт про обстеження у двох примірниках. До акта обов’язково додається ксерокопія або фотографія значно пошкодженої банкноти та групи пошкоджених видів зверху та збоку. Обмінюються справжні банкноти, збережена площа кожної з яких дорівнює або перевищує 55% початкової площі банкноти. Банкноти повертаються пред’явнику банком протягом 6 місяців з дня їх прийняття для дослідження, якщо він цього вимагає.

Нагадаємо, усі доларові купюри, випущені з 1914 року, в Україні можна обміняти. Однак іноді банки та обмінники можуть відмовити в операції.

Також ми писали, що українці замислюються про те, де вигідніше обміняти гроші, коли потрібно зробити це. Банки мають більшу надійність і безпеку, але обмінні пункти часто пропонують кращі курси продажу. Що стосується фінансових вигод від купівлі валюти, чорний ринок перебуває посередині.

гроші гривня банки НБУ обмін валют

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:52 Нічого не знали про розмову Трампа і Путіна — реакція МЗС України

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

00:10 Морози підкрадаються — якою буде погода у Харкові

00:03 Як США підтримуватимуть Україну після Байдена — вже є відповідь

10 листопада 2024

23:42 Поворознюк перевів п’ятьох гравців Інгульця на мінімалку

23:32 Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз

23:03 Дніпрянин відрізав ніс безхатьку — що вирішив Верховний суд

22:26 Трамп подзвонив Путіну, щоб обговорити війну в Україні — WP

22:18 Челсі та Арсенал не виявили сильнішого — як зіграли українці

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

21:56 Чекаємо на перший сніг — прогноз погоди на наступний тиждень

00:52 Нічого не знали про розмову Трампа і Путіна — реакція МЗС України

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

00:10 Морози підкрадаються — якою буде погода у Харкові

00:03 Як США підтримуватимуть Україну після Байдена — вже є відповідь

10 листопада 2024

23:42 Поворознюк перевів п’ятьох гравців Інгульця на мінімалку

23:32 Київ завтра чекає похолодання — синоптики вже дали прогноз

23:03 Дніпрянин відрізав ніс безхатьку — що вирішив Верховний суд

22:26 Трамп подзвонив Путіну, щоб обговорити війну в Україні — WP

22:18 Челсі та Арсенал не виявили сильнішого — як зіграли українці

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

21:56 Чекаємо на перший сніг — прогноз погоди на наступний тиждень

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд