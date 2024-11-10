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Деньги с дефектами — какие купюры банк откажется принимать

10 ноября 2024 15:10
Владимир Мололкин - редактор
Поврежденные гривневые купюры — какие деньги не сможет принять банк и как их обменять
Украинская купюра 500 грн. Фото: Юлия Березовская/Пресс-центр НБУ
Владимир Мололкин - редактор

Некоторые гривневые купюры могут не приниматься в украинских банках и в заведениях. Но граждане могут обменять эти деньги в любом отделении Национального банка Украины.

Об этом сообщает PMG.ua.

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Следует помнить, что некоторые бумажные деньги не могут быть приняты. А именно, если они:

  • загрязнены химическими веществами;
  • имеют загрязнение, охватывающее более половины площади банкноты.

Также банки и юридические лица не смогут принять деньги, поврежденные:

  • водой;
  • огнем;
  • химикатами и т.д.

Не примут и те купюры, которые имеют меньше 55% от начальной площади банкноты. Не принимаются деньги, склеенные из-за повреждений, особенно это касается двух или более банкнот.

Также не примут загрязненные радиоактивными или химическими веществами, которые могут нанести вред здоровью.

Как обменять поврежденные и загрязненные гривневые купюры

В Украине эти купюры можно обменять в отделениях Национального банка Украины, но только при предоставлении официальных документов, подтверждающих, что вредные вещества были дезактивированы или банкнота дезинфицировалась.

В присутствии представителя банкнот банк обследует поврежденные банкноты и составляет акт об обследовании в двух экземплярах. К акту обязательно прилагается ксерокопия или фотография значительно поврежденной банкноты и группы поврежденных видов сверху и сбоку. Обмениваются настоящие банкноты, сохраненная площадь каждой из которых равна или превышает 55% первоначальной площади банкноты. Банкноты возвращаются предъявителю банком в течение 6 месяцев со дня их принятия для исследования, если он этого требует.

Напомним, все долларовые купюры, выпущенные в Украине с 1914 года, можно обменять. Однако иногда банки и обменники могут отказать в операции.

Также мы писали, что украинцы задумываются о том, где выгоднее обменять деньги, когда нужно сделать это. Банки имеют большую надежность и безопасность, но обменные пункты часто предлагают лучшие курсы продажи. Что касается финансовых выгод от покупки валюты, черный рынок находится в середине.

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