Поврежденные гривневые купюры — какие деньги не сможет принять банк и как их обменять

Деньги с дефектами — какие купюры банк откажется принимать
Некоторые гривневые купюры могут не приниматься в украинских банках и в заведениях. Но граждане могут обменять эти деньги в любом отделении Национального банка Украины.
Об этом сообщает PMG.ua.
Какие купюры не примут в банках и заведениях
Следует помнить, что некоторые бумажные деньги не могут быть приняты. А именно, если они:
- загрязнены химическими веществами;
- имеют загрязнение, охватывающее более половины площади банкноты.
Также банки и юридические лица не смогут принять деньги, поврежденные:
- водой;
- огнем;
- химикатами и т.д.
Не примут и те купюры, которые имеют меньше 55% от начальной площади банкноты. Не принимаются деньги, склеенные из-за повреждений, особенно это касается двух или более банкнот.
Также не примут загрязненные радиоактивными или химическими веществами, которые могут нанести вред здоровью.
Как обменять поврежденные и загрязненные гривневые купюры
В Украине эти купюры можно обменять в отделениях Национального банка Украины, но только при предоставлении официальных документов, подтверждающих, что вредные вещества были дезактивированы или банкнота дезинфицировалась.
В присутствии представителя банкнот банк обследует поврежденные банкноты и составляет акт об обследовании в двух экземплярах. К акту обязательно прилагается ксерокопия или фотография значительно поврежденной банкноты и группы поврежденных видов сверху и сбоку. Обмениваются настоящие банкноты, сохраненная площадь каждой из которых равна или превышает 55% первоначальной площади банкноты. Банкноты возвращаются предъявителю банком в течение 6 месяцев со дня их принятия для исследования, если он этого требует.
Напомним, все долларовые купюры, выпущенные в Украине с 1914 года, можно обменять. Однако иногда банки и обменники могут отказать в операции.
Также мы писали, что украинцы задумываются о том, где выгоднее обменять деньги, когда нужно сделать это. Банки имеют большую надежность и безопасность, но обменные пункты часто предлагают лучшие курсы продажи. Что касается финансовых выгод от покупки валюты, черный рынок находится в середине.
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