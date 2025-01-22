Продать купюры на OLX – сколько можно заработать на уникальных гривнах

Купюра номиналом 200 грн. Фото: НБУ/Flickr

На специализированных порталах с объявлениями продают не только вещи, но и деньги. Например, украинцы реализуют монеты на OLX и предлагают коллекционерам приобрести уникальные купюры. За банкноту номиналом 500 грн могут выставить цену в несколько тысяч. Причина — интересные серийные номера и другие редкие особенности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько продают уникальные купюры на OLX.

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Больше всего объявлений касается гривен разных номиналов с красивыми серийными номерами. Такие деньги предлагают коллекционерам с большой наценкой. Например, банкноту 50 грн продают за 2 999 грн, поскольку она имеет номер АБ8100000. То есть стоимость национальной валюты превысила номинал в 60 раз.

50 гривен с интересным серийным номером. Фото: скриншот

Еще один похожий лот пользователь из Хмельницкого пытался продать в 75 раз дороже. Купюра 200 грн с номером СБ5000000 стоит на OLX 15 000 грн. Ни одним другим признаком она не отличается от обычной денежной единицы.

200 гривен с уникальным серийным номером. Фото: скриншот

Купюру номиналом 50 грн пользователь из Запорожья пытался продать за 8 000 грн. Она имеет серийный номер АС3000000. В то же время автор объявления не исключил возможность торга с желающими приобрести уникальную украинскую банкноту.

50 гривен с редким серийным номером. Фото: скриншот

За такую же цену — 8 000 грн — в Славутиче Киевской области хотят продать купюру 500 грн. Она не может похвастаться интересным серийным номером, зато имеет надпись на обороте: "Слава Украине! Героям слава!". Это экземпляр из нового тиража Национального банка, который к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил обновленные деньги с известным лозунгом.

Но это обычная банкнота образца 2015 года с единственным отличием. НБУ начал постепенное введение в обращение с 8 августа 2024 года. Не только номинал 500 грн получил модифицированный дизайн: изменения ввели еще для купюр 50 и 1 000 грн. А впоследствии регулятор планирует выпустить 20, 100 и 200 грн с национальным лозунгом.

500 гривен с лозунгом на обороте. Фото: скриншот

Напомним, супермаркеты могут отказать клиенту, не приняв за оплату конкретную купюру. Например, если в кассе нет сдачи, а банкнота крупного номинала. Плюс нередко возвращают потребителям немного поврежденные или надорванные купюры.

Также мы писали, что банки и обменные пункты, в дополнение к супермаркетам, иногда отказывают украинцам в обслуживании. Они не принимают для обмена фальшивые купюры, а также значительно поврежденную/изношенную наличку.