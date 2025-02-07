Редкие деньги на OLX – что украинцы продают за баснословные суммы

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Пользователи Интернета применяют возможности сети для продажи уникальных вещей. В частности, наличных денег, которые могут стать предметом коллекционирования. За некоторыми монетами и купюрами действительно охотятся нумизматы, они готовы заплатить немалые суммы, лишь бы завладеть редким экземпляром.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие деньги украинцы пытаются продать на OLX очень дорого.

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Что продают на OLX за большие деньги

Этот портал объявлений содержит огромное количество предложений по продаже наличных денег. На выбор пользователей — иностранная валюта, гривны, оборотные копейки и памятные монеты. Среди широкого ассортимента можно найти позиции, удивляющие установленной ценой.

Например, 100-долларовую купюру пытаются продать за 25 000 грн, хотя по актуальному курсу (по состоянию на февраль 2025 года) обмен составляет почти 4 200 грн. Владелец из Хмельницкого решил, что коллекционеры захотят получить редкую банкноту с уникальным серийным номером LB 44344444 P.

Купюра 100 долларов на OLX. Фото: скриншот

Еще один дорогой экземпляр на OLX — серебряная монета "Святой Михаил Покровитель Киева" номиналом 10 долларов, выпущенная для государства в южной части Тихого океана — Ниуэ. Монетный двор MINT XXI отчеканил ее в 2024 году, использовав античное убранство, горельеф, цифровую печать и локальную позолоту.

Монета поставляется в футляре вместе с сертификатом подлинности. Всего выпустили 500 штук. На реверсе изобразили Святого Архангела Михаила с мечом в правой руке и щитом с трезубцем в левой. Фигуру окрасили в цвета украинского флага. Купить изделие на OLX можно за 27 500 грн.

Монета "Святой Михаил Покровитель Киева" на OLX. Фото: скриншот

Пользователь из Запорожья предложил украинцам приобрести 200-гривневую банкноту за 10 000 грн. Цена объясняется наличием интересного дефекта, который возник при печати. На изображении Леси Украинки появилась синяя вертикальная линия. Такой брак владелец купюры оценил в сумму, превышающую номинал в 50 раз.

Купюра 200 грн на OLX. Фото: скриншот

В Киеве хотят продать обычную копейку номиналом 2 гривны 2020 года чеканки за 29 999 грн. Она имеет видимые дефекты: вздутие в нескольких местах и зазубрины. Буква У в надписи Украина очень плохо просматривается, также есть недостаток возле буквы Н. Монета не глянцевая и совсем не блестит, она находилась в обращении, как уточнил владелец в объявлении.

Монета номиналом 2 грн на OLX. Фото: скриншот

Напомним, украинцы используют OLX для продажи старых монет времен Советского Союза. На портале можно найти немало объявлений о рублях/копейках, которым исполнилось десятки лет.

Также мы писали, что многие украинские гривневые купюры имеют уникальные красивые серийные номера. Такие наличные являются отличным дополнением коллекций, поэтому их выгодно продавать дороже номинала в десятки раз на OLX.