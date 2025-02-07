Редкие деньги на OLX – что украинцы продают за баснословные суммы

В 50 раз дороже номинала — какие редкие деньги продают на OLX
Пользователи Интернета применяют возможности сети для продажи уникальных вещей. В частности, наличных денег, которые могут стать предметом коллекционирования. За некоторыми монетами и купюрами действительно охотятся нумизматы, они готовы заплатить немалые суммы, лишь бы завладеть редким экземпляром.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие деньги украинцы пытаются продать на OLX очень дорого.
Что продают на OLX за большие деньги
Этот портал объявлений содержит огромное количество предложений по продаже наличных денег. На выбор пользователей — иностранная валюта, гривны, оборотные копейки и памятные монеты. Среди широкого ассортимента можно найти позиции, удивляющие установленной ценой.
Например, 100-долларовую купюру пытаются продать за 25 000 грн, хотя по актуальному курсу (по состоянию на февраль 2025 года) обмен составляет почти 4 200 грн. Владелец из Хмельницкого решил, что коллекционеры захотят получить редкую банкноту с уникальным серийным номером LB 44344444 P.
Еще один дорогой экземпляр на OLX — серебряная монета "Святой Михаил Покровитель Киева" номиналом 10 долларов, выпущенная для государства в южной части Тихого океана — Ниуэ. Монетный двор MINT XXI отчеканил ее в 2024 году, использовав античное убранство, горельеф, цифровую печать и локальную позолоту.
Монета поставляется в футляре вместе с сертификатом подлинности. Всего выпустили 500 штук. На реверсе изобразили Святого Архангела Михаила с мечом в правой руке и щитом с трезубцем в левой. Фигуру окрасили в цвета украинского флага. Купить изделие на OLX можно за 27 500 грн.
Пользователь из Запорожья предложил украинцам приобрести 200-гривневую банкноту за 10 000 грн. Цена объясняется наличием интересного дефекта, который возник при печати. На изображении Леси Украинки появилась синяя вертикальная линия. Такой брак владелец купюры оценил в сумму, превышающую номинал в 50 раз.
В Киеве хотят продать обычную копейку номиналом 2 гривны 2020 года чеканки за 29 999 грн. Она имеет видимые дефекты: вздутие в нескольких местах и зазубрины. Буква У в надписи Украина очень плохо просматривается, также есть недостаток возле буквы Н. Монета не глянцевая и совсем не блестит, она находилась в обращении, как уточнил владелец в объявлении.
Напомним, украинцы используют OLX для продажи старых монет времен Советского Союза. На портале можно найти немало объявлений о рублях/копейках, которым исполнилось десятки лет.
Также мы писали, что многие украинские гривневые купюры имеют уникальные красивые серийные номера. Такие наличные являются отличным дополнением коллекций, поэтому их выгодно продавать дороже номинала в десятки раз на OLX.
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