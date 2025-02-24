Українські монети можна продати за 5000 грн – які номінали дорого коштують

Монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Продаж українських монет різних номіналів перетворився зі звичайного хобі на прибуткову справу. Нумізмати готові заплатити за рідкісні копійки тисячі гривень, головне — знайти в гаманці металеві вироби, які цікавлять колекціонерів. На деякі монети вони без шкодування витратять до 5000 грн.

На які дорогі штами копійок варто звернути увагу українцям, розповідає сайт Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

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25 копійок 1992 року

В обігу найчастіше зустрічаються різновиди 1.1ААв, 1.2ААв та 1.2ААм. Вони коштують не більше номіналу, тож не цікавлять нумізматів. У звичайних копійок середній зуб тризуба має потовщення у верхній частині, ягоди великі, а гроно №2 — у формі прямокутного трикутника. Плюс одиниця дати з хвостиком.

Щоб заробити до 5 000 грн на металевих виробах, треба шукати перші монети, які карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Їх називають пробними або "незавершеними", бо виготовляли під час налагодження верстатів. Наприклад, цінним вважають штам 5.1ДАг з гладким гуртом.

Він характеризується такими ознаками:

середній зуб тризуба округлий, товстий;

знизу хвостик букви Ї торкається букви Н;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гурт гладкий, без насічок.

25 копійок 1992 року, штам 5.1ДАг. Фото: Монети-ягідки

Також дорого вдасться продати 25 копійок 1992 року з вдавленим тризубом. Особливість виникла внаслідок карбування англійськими штемпелями. В обігу таких екземплярів небагато, проте вартість на онлайн-аукціонах сягає тисяч гривень.

1 гривня 2001 року

Тираж номіналу становив 100 млн екземплярів, серед яких трапляються рідкісні вироби. Різновид 1АДг можна продати колекціонерам за 5 000 грн у середньому. Він характеризується гладким гуртом без написів, через що стає мішенню аферистів. Фальшивомонетники часто підроблюють номінал, спилюючи написи на гурті в дешевшої гривні 2001 року.

Для визначення цінної копійки треба виміряти вагу та діаметр. Оригінал важить 6,8 грама, а його діаметр — 26 мм. Плюс не завадить дізнатися відстань між крайніми остями: у звичайної монети — 18,7 мм, у рідкісної — 18,3 мм.

1 гривня 2001 року. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, чимало коштів здатні принести вироби від Національного банку. Регулятор постійно карбує монети, пов'язані з пам’ятними датами. На OLX деякі екземпляри продають за 10 000 грн і дорожче.

Також ми писали, що значний дохід українцям принесуть старі монети, випущені в період Радянського Союзу чи Російської імперії. На онлайн-аукціонах і порталі OLX публікують оголошення з пропозиціями продажу раритетних копійок.