Украинские монеты можно продать за 5000 грн – какие номиналы дорого стоят

Монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Продажа украинских монет разных номиналов превратилась из обычного хобби в прибыльное дело. Нумизматы готовы заплатить за редкие копейки тысячи гривен, главное — найти в кошельке металлические изделия, которые интересуют коллекционеров. На некоторые монеты они без сожаления потратят до 5 000 грн.

На какие дорогие штаммы копеек стоит обратить внимание украинцам, рассказывает сайт Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Монеты-ягодки".

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25 копеек 1992 года

В обращении чаще всего встречаются разновидности 1.1ААв, 1.2ААв и 1.2ААм. Они стоят не больше номинала, поэтому не интересуют нумизматов. В обычных копеек средний зуб трезубца имеет утолщение в верхней части, ягоды большие, а гроздь №2 — в форме прямоугольного треугольника. Плюс единица даты с хвостиком.

Чтобы заработать до 5 000 грн на металлических изделиях, надо искать первые монеты, которые чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Их называют пробными или "незавершенными", потому что изготавливали во время наладки станков. Например, ценным считают штамм 5.1ДАг с гладким гуртом.

Он характеризуется такими признаками:

средний зуб трезуб трезубца округлый, толстый;

снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гурт гладкий, без насечек.

25 копеек 1992 года, штамм 5.1ДАг. Фото: Монеты-ягодки

Также дорого удастся продать 25 копеек 1992 года с вдавленным трезубцем. Особенность возникла вследствие чеканки английскими штемпелями. В обращении таких экземпляров немного, однако стоимость на онлайн-аукционах достигает тысяч гривен.

1 гривна 2001 года

Тираж номинала составил 100 млн экземпляров, среди которых встречаются редкие изделия. Разновидность 1АДг можно продать коллекционерам за 5 000 грн в среднем. Она характеризуется гладким гуртом без надписей, из-за чего становится мишенью аферистов. Фальшивомонетчики часто подделывают номинал, спиливая надписи на гурте у более дешевой гривны 2001 года.

Для определения ценной копейки надо измерить вес и диаметр. Оригинал весит 6,8 грамма, а его диаметр — 26 мм. Плюс не помешает узнать расстояние между крайними остями: в обычной монеты — 18,7 мм, у редкой — 18,3 мм.

1 гривна 2001 года. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, немало денег способны принести изделия от Национального банка. Регулятор постоянно чеканит монеты, приуроченные к памятным датам. На OLX некоторые экземпляры продают за 10 000 грн и дороже.

Также мы писали, что значительный доход украинцам принесут старые монеты, выпущенные в период Советского Союза или Российской империи. На онлайн-аукционах и портале OLX публикуют объявления с предложениями продажи раритетных копеек.