Продаж дорогих монет на OLX – скільки коштують вироби від НБУ

Заробіток на монетах від НБУ — що можна вигідно продати на OLX
Національний банк регулярно випускає нові пам’ятні монети. Вони присвячені конкретним подіям, датам, професіям, святам і людям. Деякі виготовляють зі срібла чи золота, якісь карбують спеціально для введення в обіг. Чимало монет від НБУ українці продають на OLX за тисячі гривень. Завдяки інвестиціям у нумізматичні вироби можна заробити додаткові гроші.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують монети від Нацбанку на OLX.
Яка ціна монет від НБУ на OLX
Щороку Національний банк карбує величезні тиражі пам’ятних монет. Деякі випуски лімітовані, тож стають предметами колекцій і дорого обходяться новим власникам. Проте нумізмати розуміють, що роблять інвестицію на майбутнє, бо в перспективі вироби можуть значно подорожчати.
На OLX є чимало оголошень про продаж. Наприклад, користувач із Черкас пропонує монету "Копання картоплі" 2018 року за 6 100 грн. Вона виконана зі срібла 925 проби, має декоративні елементи з позолотою. В Нацбанку зазначили, що монета "присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу".
Мешканка Дніпра виставила на продаж монету "Петриківський розпис". Виріб присвятили декоративно-орнаментальному мистецтву, назва якого походить від селища Петриківка на Дніпропетровщині. На аверсі показали фрагмент розпису та кисть художниці з пензлем, на реверсі зобразили стилізовану композицію — художницю в обрамленні кольорового мистецтва.
Монету виготовили з нейзильберу, її номінал — 5 гривень. Власниця планує продати виріб за 5 600 грн (в комплекті йде подарунковий футляр і сертифікат).
Користувач із Києва запропонував срібну пам’ятну монету "Архістратиг Михаїл" 2023 року. На аверсі дизайнери розмістили патерн зі стилізованих давньоруських київських гривен, а також лавровий вінок по колу. Реверс містить зображення архістратига Михаїла з локальною позолотою і напис (рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки").
Купити монету можна за 4 500 грн.
Нагадаємо, обігові українські копійки також можуть принести чималі кошти. Але треба вміти відрізняти штами, щоб пропонувати нумізматам дійсно рідкісні екземпляри. Наприклад, 5 копійок 1992 року карбування можна продати за 4 000-10 000 грн.
Також ми писали, що президент США Дональд Трамп назвав виробництво центів "марнотратством бюджетних коштів". Він доручив Міністерству фінансів припинити випуск монет номіналом 1 цент, оскільки витрати на карбування перевищують реальну вартість металевих грошей.
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