Продаж дорогих монет на OLX – скільки коштують вироби від НБУ

Працівниця Нацбанку з монетами. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк регулярно випускає нові пам’ятні монети. Вони присвячені конкретним подіям, датам, професіям, святам і людям. Деякі виготовляють зі срібла чи золота, якісь карбують спеціально для введення в обіг. Чимало монет від НБУ українці продають на OLX за тисячі гривень. Завдяки інвестиціям у нумізматичні вироби можна заробити додаткові гроші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують монети від Нацбанку на OLX.

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Щороку Національний банк карбує величезні тиражі пам’ятних монет. Деякі випуски лімітовані, тож стають предметами колекцій і дорого обходяться новим власникам. Проте нумізмати розуміють, що роблять інвестицію на майбутнє, бо в перспективі вироби можуть значно подорожчати.

На OLX є чимало оголошень про продаж. Наприклад, користувач із Черкас пропонує монету "Копання картоплі" 2018 року за 6 100 грн. Вона виконана зі срібла 925 проби, має декоративні елементи з позолотою. В Нацбанку зазначили, що монета "присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу".

Монета "Копання картоплі" від НБУ. Фото: скриншот

Мешканка Дніпра виставила на продаж монету "Петриківський розпис". Виріб присвятили декоративно-орнаментальному мистецтву, назва якого походить від селища Петриківка на Дніпропетровщині. На аверсі показали фрагмент розпису та кисть художниці з пензлем, на реверсі зобразили стилізовану композицію — художницю в обрамленні кольорового мистецтва.

Монету виготовили з нейзильберу, її номінал — 5 гривень. Власниця планує продати виріб за 5 600 грн (в комплекті йде подарунковий футляр і сертифікат).

Монета "Петриківський розпис" від НБУ. Фото: скриншот

Користувач із Києва запропонував срібну пам’ятну монету "Архістратиг Михаїл" 2023 року. На аверсі дизайнери розмістили патерн зі стилізованих давньоруських київських гривен, а також лавровий вінок по колу. Реверс містить зображення архістратига Михаїла з локальною позолотою і напис (рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки").

Купити монету можна за 4 500 грн.

Монета "Архістратиг Михаїл" від НБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, обігові українські копійки також можуть принести чималі кошти. Але треба вміти відрізняти штами, щоб пропонувати нумізматам дійсно рідкісні екземпляри. Наприклад, 5 копійок 1992 року карбування можна продати за 4 000-10 000 грн.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп назвав виробництво центів "марнотратством бюджетних коштів". Він доручив Міністерству фінансів припинити випуск монет номіналом 1 цент, оскільки витрати на карбування перевищують реальну вартість металевих грошей.