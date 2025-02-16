Продажа дорогих монет на OLX – сколько стоят изделия от НБУ

Заработок на монетах от НБУ — что можно выгодно продать на OLX
Национальный банк регулярно выпускает новые памятные монеты. Они посвящены конкретным событиям, датам, профессиям, праздникам и людям. Некоторые изготавливают из серебра или золота, другие чеканят специально для введения в обращение. Немало монет от НБУ украинцы продают на OLX за тысячи гривен. Благодаря инвестициям в нумизматические изделия можно заработать дополнительные деньги.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят монеты от Нацбанка на OLX.
Какая цена монет от НБУ на OLX
Каждый год Национальный банк чеканит огромные тиражи памятных монет. Некоторые выпуски лимитированы, поэтому становятся предметами коллекций и дорого обходятся новым владельцам. Однако нумизматы понимают, что делают инвестицию на будущее, ведь в перспективе изделия могут значительно подорожать.
На OLX есть немало объявлений о продаже. Например, пользователь из Черкасс предлагает монету "Копание картофеля" 2018 года за 6 100 грн. Она выполнена из серебра 925 пробы, имеет декоративные элементы с позолотой. В Нацбанке отметили, что монета "посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа".
Жительница Днепра выставила на продажу монету "Петриковская роспись". Изделие посвятили декоративно-орнаментальному искусству, название которого происходит от поселка Петриковка на Днепропетровщине. На аверсе показали фрагмент росписи и кисть художницы с кистью, на реверсе изобразили стилизованную композицию — художницу в обрамлении цветного искусства.
Монету изготовили из нейзильбера, ее номинал — 5 гривен. Владелица планирует продать изделие за 5 600 грн (в комплекте идет подарочный футляр и сертификат).
Пользователь из Киева предложил серебряную памятную монету "Архистратиг Михаил" 2023 года. На аверсе дизайнеры разместили паттерн из стилизованных древнерусских киевских гривен, а также лавровый венок по кругу. Реверс содержит изображение архистратига Михаила с локальной позолотой и надпись (строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки").
Купить монету можно за 4 500 грн.
Напомним, оборотные украинские копейки также могут принести немалые деньги. Но надо уметь отличать штаммы, чтобы предлагать нумизматам действительно редкие экземпляры. Например, 5 копеек 1992 года чеканки можно продать за 4 000-10 000 грн.
Также мы писали, что президент США Дональд Трамп назвал производство центов "расточительством бюджетных средств". Он поручил Министерству финансов прекратить выпуск монет номиналом 1 цент, поскольку затраты на чеканку превышают реальную стоимость металлических денег.
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