Продажа дорогих монет на OLX – сколько стоят изделия от НБУ

Сотрудница Нацбанка с монетами. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк регулярно выпускает новые памятные монеты. Они посвящены конкретным событиям, датам, профессиям, праздникам и людям. Некоторые изготавливают из серебра или золота, другие чеканят специально для введения в обращение. Немало монет от НБУ украинцы продают на OLX за тысячи гривен. Благодаря инвестициям в нумизматические изделия можно заработать дополнительные деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят монеты от Нацбанка на OLX.

Читайте также:

Какая цена монет от НБУ на OLX

Каждый год Национальный банк чеканит огромные тиражи памятных монет. Некоторые выпуски лимитированы, поэтому становятся предметами коллекций и дорого обходятся новым владельцам. Однако нумизматы понимают, что делают инвестицию на будущее, ведь в перспективе изделия могут значительно подорожать.

На OLX есть немало объявлений о продаже. Например, пользователь из Черкасс предлагает монету "Копание картофеля" 2018 года за 6 100 грн. Она выполнена из серебра 925 пробы, имеет декоративные элементы с позолотой. В Нацбанке отметили, что монета "посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа".

Монета "Копание картофеля" от НБУ. Фото: скриншот

Жительница Днепра выставила на продажу монету "Петриковская роспись". Изделие посвятили декоративно-орнаментальному искусству, название которого происходит от поселка Петриковка на Днепропетровщине. На аверсе показали фрагмент росписи и кисть художницы с кистью, на реверсе изобразили стилизованную композицию — художницу в обрамлении цветного искусства.

Монету изготовили из нейзильбера, ее номинал — 5 гривен. Владелица планирует продать изделие за 5 600 грн (в комплекте идет подарочный футляр и сертификат).

Монета "Петриковская роспись" от НБУ. Фото: скриншот

Пользователь из Киева предложил серебряную памятную монету "Архистратиг Михаил" 2023 года. На аверсе дизайнеры разместили паттерн из стилизованных древнерусских киевских гривен, а также лавровый венок по кругу. Реверс содержит изображение архистратига Михаила с локальной позолотой и надпись (строки из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки").

Купить монету можно за 4 500 грн.

Монета "Архистратиг Михаил" от НБУ. Фото: скриншот

Напомним, оборотные украинские копейки также могут принести немалые деньги. Но надо уметь отличать штаммы, чтобы предлагать нумизматам действительно редкие экземпляры. Например, 5 копеек 1992 года чеканки можно продать за 4 000-10 000 грн.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп назвал производство центов "расточительством бюджетных средств". Он поручил Министерству финансов прекратить выпуск монет номиналом 1 цент, поскольку затраты на чеканку превышают реальную стоимость металлических денег.