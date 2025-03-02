Продать копейку на OLX – какие украинские монеты стоят до 10 000 грн

Украинские монеты на OLX — что можно продать за 10 000 грн
Украинцы публикуют объявления о продаже копеек на специализированных порталах и онлайн-аукционах. В частности выгодно заработать на монетах удастся благодаря OLX. Там регулярно появляются предложения о покупке металлических денег разных номиналов и годов выпуска.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие украинские монеты продают на OLX и за сколько.
1 гривна 1995 года
Пользователь из Киева опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 1 гривна 1995 года чеканки. Это оборотная копейка с большим количеством разновидностей. Например, дорого стоят такие штаммы (по информации на специализированном портале "Монеты-ягодки"):
- 1БАг, гладкий гурт — от 7 000 до 9 000 грн;
- 2ААг, гладкий гурт — от 2 800 до 5 600 грн;
- 2АА1.1, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;
- 2АА1.2, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;
- 2АА2, три точки на гурте — от 11 000 до 16 000 грн.
Продавец не уточнил разновидность, а по фотографии это трудно определить. Цена монеты составляет 2 500 грн, но непонятно, насколько она оправдана.
10 гривен 2024 года
Национальный банк выпустил оборотную памятную монету "Силы логистики Вооруженных Сил Украины" ко Дню специалистов логистического обеспечения ВСУ. Известно, что постепенно в обращении появится почти 10 млн штук. Из части тиража сформируют коллекционные ролики для продажи нумизматам.
Материал изделия — сплав на основе цинка с никелевым покрытием. На аверсе изобразили номинал в обрамлении древнерусского орнамента, на реверсе — надпись по кругу "СТАЛЕВА МІЦЬ, НЕПОХИТНА ВОЛЯ!" и рисунок скрещенных мечей с лезвиями, которые переходят в пшеничные колосья. Владелец установил цену 5 200 грн за экземпляр.
1 копейка 1992 года
При чеканке номинала использовали магнитную сталь, поэтому большинство монет — серебряного цвета. Но пробные экземпляры изготавливали из других материалов, в частности немагнитной стали, алюминия, латуни, меди и др. Стоимость таких изделий составляет несколько тысяч гривен, в зависимости от состояния и внешнего вида лота.
Пользователь из Гайсина Винницкой области предложил купить монету именно из латуни, установив цену 10 000 грн. Она имеет гладкий гурт и широкий кант, следовательно высоко ценится нумизматами за редкость.
Напомним, не все копейки способны принести большие деньги владельцам. Дорогие монеты довольно трудно найти — они ценны, потому что редкие. Но значительно проще отыскать в кошельке оборотные металлические деньги, которые стоят до 1 000 грн. Продав несколько экземпляров, удастся заработать пару тысяч гривен.
Также мы писали, что определенные штаммы стоят от 5 000 до 8 000 грн. Например, 50 копеек 1994 года чеканки можно продать нумизматам за неплохие деньги. Но эти монеты нечасто встречаются в обращении, поэтому найти их будет непросто.
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