Продать копейку на OLX – какие украинские монеты стоят до 10 000 грн

Сотрудница Нацбанка. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы публикуют объявления о продаже копеек на специализированных порталах и онлайн-аукционах. В частности выгодно заработать на монетах удастся благодаря OLX. Там регулярно появляются предложения о покупке металлических денег разных номиналов и годов выпуска.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие украинские монеты продают на OLX и за сколько.

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1 гривна 1995 года

Пользователь из Киева опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 1 гривна 1995 года чеканки. Это оборотная копейка с большим количеством разновидностей. Например, дорого стоят такие штаммы (по информации на специализированном портале "Монеты-ягодки"):

1БАг, гладкий гурт — от 7 000 до 9 000 грн;

2ААг, гладкий гурт — от 2 800 до 5 600 грн;

2АА1.1, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;

2АА1.2, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;

2АА2, три точки на гурте — от 11 000 до 16 000 грн.

Продавец не уточнил разновидность, а по фотографии это трудно определить. Цена монеты составляет 2 500 грн, но непонятно, насколько она оправдана.

1 гривна 1995 года за 2 500 грн на OLX. Фото: скриншот

10 гривен 2024 года

Национальный банк выпустил оборотную памятную монету "Силы логистики Вооруженных Сил Украины" ко Дню специалистов логистического обеспечения ВСУ. Известно, что постепенно в обращении появится почти 10 млн штук. Из части тиража сформируют коллекционные ролики для продажи нумизматам.

Материал изделия — сплав на основе цинка с никелевым покрытием. На аверсе изобразили номинал в обрамлении древнерусского орнамента, на реверсе — надпись по кругу "СТАЛЕВА МІЦЬ, НЕПОХИТНА ВОЛЯ!" и рисунок скрещенных мечей с лезвиями, которые переходят в пшеничные колосья. Владелец установил цену 5 200 грн за экземпляр.

Памятная монета номиналом 10 гривен 2024 года. Фото: скриншот

1 копейка 1992 года

При чеканке номинала использовали магнитную сталь, поэтому большинство монет — серебряного цвета. Но пробные экземпляры изготавливали из других материалов, в частности немагнитной стали, алюминия, латуни, меди и др. Стоимость таких изделий составляет несколько тысяч гривен, в зависимости от состояния и внешнего вида лота.

Пользователь из Гайсина Винницкой области предложил купить монету именно из латуни, установив цену 10 000 грн. Она имеет гладкий гурт и широкий кант, следовательно высоко ценится нумизматами за редкость.

1 копейка 1992 года за 10 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Напомним, не все копейки способны принести большие деньги владельцам. Дорогие монеты довольно трудно найти — они ценны, потому что редкие. Но значительно проще отыскать в кошельке оборотные металлические деньги, которые стоят до 1 000 грн. Продав несколько экземпляров, удастся заработать пару тысяч гривен.

Также мы писали, что определенные штаммы стоят от 5 000 до 8 000 грн. Например, 50 копеек 1994 года чеканки можно продать нумизматам за неплохие деньги. Но эти монеты нечасто встречаются в обращении, поэтому найти их будет непросто.