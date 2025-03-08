Продаж старих монет України — які копійки можна дорого віддати колекціонерам

Монета номіналом 1 гривня. Фото: скриншот/YouTube

Українці можуть продати старі українські монети і заробити додаткові гроші. Колекціонери шукають рідкісні екземпляри, які містять унікальні дефекти чи особливості карбування, тож готові віддати власникам чималі суми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які копійки здатні принести значний заробіток українцям.

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1 гривня 1992 року

Це пробний номінал, який виготовляли при налаштуванні обладнання. Тож перший тираж з’явився на світ без гуртового напису. Іншими словами, гурт у монет гладкий. Значну цінність має різновид 1.1ААг без жодних насічок і тексту. На онлайн-аукціонах виріб можна продати в середньому за 12 000-30 000 грн залежно від стану і зовнішнього вигляду.

"На монетах номіналом 1 гривня 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. Все це через те, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Пізніше спеціалісти монетного двору експериментували з нанесенням написів", — уточнили фахівці порталу "Монети-ягідки".

1 гривня 1992 року, штам 1.1ААг. Фото: Монети-ягідки

50 копійок 1992 року

Потрібно шукати штам 2.1БАм, вартість якого коливається від 9 000 до 11 000 грн. Монети можна відрізнити за такими характерними ознаками аверсу і реверсу:

малий товстий герб;

третє зерно першого колоса замкнене;

верх правого нижнього листа з зазублиною;

чотири ягоди у гроні №3.

Важливо не сплутати з різновидом 2.2БАм, у якого на аверсі третє зерно першого колоса розімкнене, а верх правого нижнього листа без зазублини. Такі 50 копійок вдасться продати максимум за 50 грн. Плюс чотири ягоди у гроні №3 присутні у штамах 1БАм, 1БАк, 1Бас, але вони характеризуються тонким гербом аверсі.

"50 копійок "чотириягідник" часто плутають з іншими різновидами, у яких в третій гроні погано прокарбована п'ята ягода. Якщо не можете самостійно визначити різновид монети, тоді проконсультуйтесь з нумізматами", — написали на спеціалізованому порталі.

Намагайтеся продавати монети в ідеальному стані чи наближеному до ідеального. Інакше колекціонери знизять початкову ціну, бо не захочуть витрачати додаткові гроші на реставрацію металевого виробу.

50 копійок 1992 року, штам 2.1БАм. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці продають на OLX пам’ятні монети, випущені Національним банком. За деякі вироби власники просять 10 000 грн і більше. Так само дорого готові віддати покупцям звичайні обігові копійки з цікавими браками.

Також ми писали, що старовинні монети, які дісталися від предків, можуть принести багатство українцям. Якщо знайшли рублі, випущені понад сотню років тому (за часів Російської імперії чи Радянського Союзу), спробуйте продати колекціонерам за десятки тисяч гривень.