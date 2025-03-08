Продажа старых монет Украины — какие копейки можно дорого отдать коллекционерам

Монета номиналом 1 гривна. Фото: скриншот/YouTube

Украинцы могут продать старые украинские монеты и заработать дополнительные деньги. Коллекционеры ищут редкие экземпляры, которые содержат уникальные дефекты или особенности чеканки, поэтому готовы отдать владельцам немалые суммы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие копейки способны принести значительный заработок украинцам.

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1 гривна 1992 года

Это пробный номинал, который изготавливали при настройке оборудования. Поэтому первый тираж появился на свет без гуртовой надписи. Другими словами, гурт у монет гладкий. Значительную ценность имеет разновидность 1.1ААг без всяких насечек и текста. На онлайн-аукционах изделие можно продать в среднем за 12 000-30 000 грн в зависимости от состояния и внешнего вида.

"На монетах номиналом 1 гривна 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это из-за того, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", — уточнили специалисты портала "Монеты-ягодки".

1 гривна 1992 года, штамм 1.1ААг. Фото: Монеты-ягодки

50 копеек 1992 года

Нужно искать штамм 2.1БАм, стоимость которого колеблется от 9 000 до 11 000 грн. Монеты можно отличить по таким характерным признакам аверса и реверса:

малый толстый герб;

третье зерно первого колоса замкнутое;

верх правого нижнего листа с зазубриной;

четыре ягоды в грозди №3.

Важно не спутать с разновидностью 2.2БАм, у которой на аверсе третье зерно первого колоса разомкнуто, а верх правого нижнего листа без зазубрины. Такие 50 копеек удастся продать максимум за 50 грн. Плюс четыре ягоды в грозди №3 присутствуют в штаммах 1БАм, 1БАк, 1Бас, но они характеризуются тонким гербом на аверсе.

"50 копеек "четырехъягодник" часто путают с другими разновидностями, у которых в третьей грозди плохо прочеканена пятая ягода. Если не можете самостоятельно определить разновидность монеты, тогда проконсультируйтесь с нумизматами", — написали на специализированном портале.

Старайтесь продавать монеты в идеальном состоянии или приближенном к идеальному. Иначе коллекционеры снизят начальную цену, поскольку не захотят тратить дополнительные деньги на реставрацию металлического изделия.

50 копеек 1992 года, штамм 2.1БАм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы продают на OLX памятные монеты, выпущенные Национальным банком. За некоторые изделия владельцы просят 10 000 грн и больше. Так же дорого готовы отдать покупателям обычные оборотные копейки с интересными браками.

Также мы писали, что старинные монеты, которые достались от предков, могут принести богатство украинцам. Если нашли рубли, выпущенные более сотни лет назад (во времена Российской империи или Советского Союза), попробуйте продать коллекционерам за десятки тысяч гривен.