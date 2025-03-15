Украинскую монету продали за 35 000 грн — какая копейка стоит таких денег

Украинские монеты. Фото: НБУ/Flickr

Не все украинские монеты одинаково ценятся нумизматами. За некоторые копейки коллекционеры готовы соревноваться на онлайн-аукционах, предлагая владельцу высокие ставки. Например, одно старое металлическое изделие удалось продать за более чем 35 000 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что особенного в копейке и почему она настолько дорогая.

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Монета за 35 000 грн

Пользователь портала Violity в 2024 году выставил на аукцион монету номиналом 50 копеек 1992 года выпуска. Он не уточнил разновидность, но назвал материал (латунь) и заверил, что экземпляр в идеальном состоянии, поскольку не находился в эксплуатации. Монета хранилась в наборе, поэтому никаких дефектов или повреждений не имеет.

Участие в торгах приняли 30 пользователей, максимальная ставка достигла 36 781 грн. Именно столько заработал владелец уникального металлического изделия.

Монета 50 копеек 1992 года на аукционе. Фото: скриншот

По данным специализированного портала "Монеты-ягодки", 50 копеек 1992 года чеканили на Луганском станкостроительном заводе разным типом штампов. Из-за этого в обращении появилось большое количество разновидностей.

Среди них есть несколько редких и дорогих, в частности:

1АГс (трапеция + 8 насечек) — от 900 до 2 000 грн;

2.1БАм (4 ягоды + толстый герб) — от 9 000 до 11 000 грн;

3ВАг (гладкий гурт) — от 4 000 до 11 000 грн;

3(1)ВАг — от 3 800 до 5 000 грн;

4ААм (английский чекан) — от 2 500 до 6 000 грн.

Самыми дорогими считаются монеты, изготовленные во время наладки станков. Они не имеют насечек и текста на гурте, поскольку чеканились в матрицах без рифлений. Если посмотреть на аверс проданного лота, он имеет характерные признаки разновидности 3Ваг, а именно:

пять ягод в грозди №3;

четыре ягоды в грозди №1, а пятая ягода слилась с венком.

50 копеек 1992 года, штамм 3ВАг. Фото: Монеты-ягодки

В объявлении отсутствует фото реверса, поэтому невозможно узнать, как выглядит трезубец. Если его средний зуб имеет утолщение слева (брак), то это штамм 3(1)Ваг. Он стоит в среднем до 5 000 грн. А монета без дефекта с толстым средним зубом трезубца — это разновидность 3ВАг. Ее цена доходит до 11 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, за старые монеты нумизматы готовы отдать немалые деньги. Стоимость зависит от номинала и штамма. Например, 1 гривна 1992 года выпуска, разновидность 1.1ААг, стоит ориентировочно 12 000-30 000 грн в зависимости от состояния и внешнего вида.

Также мы писали, что не надо выбрасывать копейки, которыми не пользуетесь. Найдя в кошельке старую монету, стоит узнать ее штамм. Ведь не исключено, что изделие принесет значительную финансовую выгоду благодаря своим уникальным характеристикам.