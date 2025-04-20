Продажа монет на аукционе — сколько дадут за копейки с дефектами

Монеты разных номиналов. Фото: УНИАН

Продавая монеты с уникальными дефектами, украинцы могут заработать неплохие деньги. Коллекционеры-нумизматы готовы заплатить владельцам редких копеек тысячи гривен. Об этом свидетельствуют результаты торгов на онлайн-аукционах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие украинские монеты дорого продают на аукционах.

Реклама

Читайте также:

1 гривна 2010 года

Пользователь Violity, зарегистрированный под ником Azgard, опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 1 гривна 2010 года чеканки. В день закрытия торгов свои ставки сделали более 20 человек, а максимальная достигла 2 334 грн. Владелец пытался реализовать изделие с гладким гуртом.

По информации на специализированном портале "Монеты-ягодки", в 2010 году отчеканили два типа копеек номиналом 1 гривна: с портретом Владимира Великого и надписью "65 лет победы 1945-2010". Тиражи были в обращении, но стоимость значительно отличается.

"1 гривна с Владимиром Великим и надписью на гурте "Одна гривна 2010" ничего не стоит. Редкой считается только гривна с гладким гуртом, то есть без надписей. Такую монету найти очень сложно, стоит она от 700 до 3 000 грн", — отметили специалисты.

Собственно, именно такое изделие выставили на онлайн-аукционе, судя по описанию и опубликованным фотографиям.

1 гривна 2010 года на Violity. Фото: скриншот

Монеты с дефектами

Уникальные браки, полученные при чеканке, высоко ценятся нумизматами, поэтому они готовы заплатить неплохие суммы владельцам таких монет. Например, на Violity появилось объявление о продаже 10 копеек 1994 года изготовления. Экземпляр интересен тем, что имеет аверс с обеих сторон. Дефект в виде отсутствия реверса оценили в 1 655 грн.

10 копеек 1994 года на Violity. Фото: скриншот

За монету номиналом 50 копеек 2023 года чеканки с аналогичным браком предлагали более 5 000 грн. Хотя большинство новых изделий не стоят дороже нескольких десятков гривен, так что это очень выгодная сделка. Экземпляр 2 копейки 2010 года, созданный на заготовке 10 копеек из алюминиевой бронзы, может принести 2 500 грн, судя по торгам на Violity.

2 копейки 2010 года на Violity. Фото: скриншот

Напомним, Национальный банк хочет ввести в обращение монету с историческим украинским названием "шаг" — вместо копейки. Это путь к восстановлению собственной денежной традиции и отказу от советских терминов.

Также мы писали, что украинцы могут продать две копейки и заработать несколько тысяч гривен. Монета номиналом 5 копеек 1992 года с крупной насечкой на гурте способна принести владельцу от 4 000 до 10 000 грн, а 10 копеек — от 5 000 до 7 000 грн.