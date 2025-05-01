Продать 1 копейку 1992 года — какие штампы дорогие и сколько стоят в Украине

Старая украинская монета. Фото: Pixabay

Украинцы могут выгодно продать украинские монеты на аукционах и специализированных порталах. Некоторые изделия способны принести владельцам неплохой доход, поскольку ценятся коллекционерами-нумизматами. Немало дорогих штампов содержит номинал 1 копейка, стоит лишь определить, какие разновидности помогут разбогатеть.

Об этом говорится на специализированном портале "Монеты-ягодки".

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Сколько стоит 1 копейка 1992 года

Поскольку это оборотная монета, существуют как дорогие штампы, так и дешевые. Украинцам стоит обратить внимание на такие разновидности:

1.11АЕ, крупные ягоды — от 4 000 до 14 000 грн;

1.35АА, маленькие ягоды — 11 000 грн.

Определить их просто. Штамп 1.11АЕ характеризуется округлой верхушкой правого верхнего листа, а разновидность 1.35ААА имеет ступенчатую верхушку правого верхнего листа. Стоимость копеек не фиксирована и зависит как от уникальных особенностей экземпляров, так и от внешнего вида.

1 копейка 1992 года, штамп 1.11АЕ. Фото: Монеты-ягодки

Какая цена 1 копейки 1994 года

Все монеты входили в банковский годовой набор, поэтому найти их в обращении непросто. Цена на онлайн-аукционах варьируется от 3 500 до 8 000 грн, поскольку тираж был маленький.

"Годовые наборы с копейкой 1994 года встречаются очень редко. Их раскупили коллекционеры, поэтому первый годовой набор с монетой 1994 года сейчас найти невозможно. Отдельно копейку также не продают", — отметили специалисты портала.

Однако существуют другие разновидности — 2БА, 2БВ и 3БА. Их называют "хулиганками", потому что все изделия чеканились неизвестно кем специально для заработка на нумизматах. Для изготовления использовали различные материалы: латунь, медь, серебро, алюминий и другие. Стоимость копеек достигает 8 000 грн.

1 копейка 1994 года выпуска. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы могут продать монетки не только на аукционах. Специализированный портал OLX содержит немало объявлений пользователей о реализации копеек разных номиналов и годов выпуска. За некоторые редкие экземпляры нумизматы готовы дорого заплатить.

Также мы писали, что по состоянию на 1 апреля 2025 года объем наличных денег в обращении сократился на 2,1% — до 805,1 млрд гривен. Это объясняется сезонным изъятием наличных в первом квартале. По данным НБУ, на одного украинца в среднем приходится 61 банкнота и 187 монет.