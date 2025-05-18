Советский хлам или сокровище — какие вещи времен СССР скупают коллекционеры

Товары на блошином рынке. Фото: УНИАН

Советская эпоха — это тяжелая страница в истории Украины. Однако некоторые предметы СССР стали настоящими раритетами, за которые коллекционеры готовы платить большие деньги. Это обычные вещи, которые были чуть ли не в каждом доме, а потому стоит тщательно проверить старый хлам на бабушкином чердаке. Возможно, среди хлама найдется что-то ценное.

О том, какие предметы советских времен украинцы могут выгодно продать в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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За что коллекционеры готовы платить большие деньги

Не секрет, что старые, раритетные вещи часто становятся интересными для коллекционеров. Особую популярность имеют предметы, которые выпускались в ограниченном количестве или имеют определенный дефект, отличающий их от общего количества. В 2025 году деньги украинцам могут принести:

Монеты СССР

Среди самых популярных предметов — монеты советских времен. Особую ценность имеют редкие серии, которые были в обращении недолго, или пробные выпуски. Например, копейка 1947 года или юбилейные монеты к историческим датам могут стоить значительно больше своего номинала. Серебряные рубли — еще одно популярное направление, особенно если монета хорошо сохранилась.

Почтовые марки

Филателия из СССР — еще одно прибыльное направление. Особенно ценные — марки о космосе, животных, исторических деятелей. Если есть редкие экземпляры с ошибками печати или дизайнерскими отличиями — это настоящий клад. Важно, чтобы марка была в идеальном состоянии.

Игрушечные машинки

Миниатюрные машины, которые выпускали в СССР, сегодня ищут коллекционеры винтажных игрушек. Эти машинки известны своей детализацией и прочностью. Самые дорогие — те, что выпускались ограниченным тиражом и не попадали в свободную продажу.

Награды и медали

Орден Ленина, медаль "За отвагу" и другие награды — это настоящее сокровище для тех, кто интересуется историей. Высокую цену имеют награды, вручавшиеся во время Второй мировой войны или по другим важным поводам. Если есть документы и медаль хорошо сохранилась, стоимость еще возрастает.

Советский фарфор

Фарфоровые изделия с советских времен — сервизы, фигурки и вазы сейчас пользуются спросом благодаря своему качеству и дизайну. Особенно ценятся изделия Ломоносовского завода, а также уникальные вещи с ручной росписью.

Поэтому, если у вас дома сохранились советские вещи — не спешите их выбрасывать. Они могут оказаться настоящими раритетами, за которые готовы платить хорошие деньги. Проверить ценность находок можно на сайте аукционов предметов коллекционирования Violity.

Ранее мы писали, что еду времен СССР часто романтизируют как качественную и натуральную. Однако при более глубоком анализе оказывается, что это больше миф, чем реальность.

Также мы рассказывали, что некоторые украинские монеты могут приносить прибыль — все зависит от редких штампов и особенностей дизайна. Чтобы заработать, важно уметь отличить обычные копейки от ценных экземпляров.