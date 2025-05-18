Продати 50 копійок — на яких штампах монети українці можуть розбагатіти

Монети в руках. Фото: УНІАН

Українці можуть заробити непогані гроші, продаючи незвичайні монети. Всі номінали мають штампи, характерні особливості яких впливають на формування ціни. Щоб отримати хороший заробіток, необхідно розбиратися в деталях дизайну та відрізняти звичайні копійки від цінних.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які 50 копійок дорого коштують в Україні.

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Скільки коштують 50 копійок

Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", найперші тиражі карбували на Луганському верстатобудівному заводі різним типом штампів. Це призвело до появи великої кількості різновидів, які нині коштують від кількох десятків гривень до понад 10 000 грн.

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Штамп 2.1БАм, товстий герб

Монети можуть похвалитися замкненим третім зерном першого колоса, верхом правого нижнього листа з зазублиною, чотирма ягодами у гроні №3 і, найважливіше, малим товстим гербом. Вартість на онлайн-аукціонах коливається від 9 000 до 11 000 грн. Бажано не сплутати з різновидом 2.2БАм, у якого третє зерно першого колоса на аверсі розімкнене. Такі екземпляри принесуть максимум 50 грн.

50 копійок 1992 року, штамп 2.1БАм. Фото: Монети-ягідки

Штамп 3Ваг, гладкий гурт

Відсутність насічок на гурті говорить про те, що ці 50 копійок одними з перших карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Матриці не мали рифлень, тож вироби отримали гладкий гурт. Окрім цієї ознаки різновид визначають за товстим середнім зубом тризуба, розміром рисунка 17,7 мм, чотирма ягодами у гроні №1 та злитою з вінком п’ятою ягодою. Вартість монети сягає 4 000-11 000 грн.

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50 копійок 1992 року, штамп 3Ваг. Фото: Монети-ягідки

Штамп 1.2АЕс, 8 насічок

Попередні різновиди стосуються монет 1992 року карбування, а штамп 1.2АЕс характерний для номіналу, випущеного в обіг у 1994 році. Ці 50 копійок мають маленькі отвори у нижній частині тризуба та стандартну кількість насічок на гурті. Плюс у гронах №1, 7, 8 хвостик не примикає до ягоди. Колекціонери можуть заплатити за екземпляр від 6 000 до 14 000 грн. У 2022 році на онлайн-аукціоні такий виріб продали за 20 000 грн.

50 копійок 1994 року, штамп 1.2АЕс. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці можуть продати колекціонерам незвичайні монети номіналом 10 копійок. Нумізмати "полюють" за старими металевими грошима з дефектами і цікавими особливостями дизайну, бо вони здатні подорожчати в майбутньому.

Також ми писали, які дорогі лоти можна знайти на онлайн-аукціонах. Українці продають монети, випущені до розпаду Радянського Союзу, пам’ятні вироби Національного банку і рідкісні старі екземпляри за тисячі гривень.