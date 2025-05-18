Продать 50 копеек — на каких штампах монеты украинцы могут разбогатеть

Монеты в руках. Фото: УНИАН

Украинцы могут заработать неплохие деньги, продавая необычные монеты. Все номиналы имеют штампы, характерные особенности которых влияют на формирование цены. Дабы получить хороший заработок, необходимо разбираться в деталях дизайна и отличать обычные копейки от ценных.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие 50 копеек дорого стоят в Украине.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоят 50 копеек

Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", самые первые тиражи чеканили на Луганском станкостроительном заводе разным типом штампов. Это привело к появлению большого количества разновидностей, которые сейчас стоят от нескольких десятков гривен до более 10 000 грн.

Штамп 2.1БАм, толстый герб

Монеты могут похвастаться замкнутым третьим зерном первого колоса, верхом правого нижнего листа с зазубриной, четырьмя ягодами в грозди №3 и, самое важное, малым толстым гербом. Стоимость на онлайн-аукционах колеблется от 9 000 до 11 000 грн. Желательно не спутать с разновидностью 2.2БАм, у которой третье зерно первого колоса на аверсе разомкнуто. Такие экземпляры принесут максимум 50 грн.

50 копеек 1992 года, штамп 2.1БАм. Фото: Монеты-ягодки

Штамп 3Ваг, гладкий гурт

Отсутствие насечек на гурте говорит о том, что эти 50 копеек одними из первых чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Матрицы не имели рифлений, поэтому изделия получили гладкий гурт. Кроме этого признака разновидность определяют по толстому среднему зубу трезубца, размеру рисунка 17,7 мм, четырем ягодам в грозди №1 и слитой с венком пятой ягоде. Стоимость монеты достигает 4 000-11 000 грн.

50 копеек 1992 года, штамп 3Ваг. Фото: Монеты-ягодки

Штамп 1.2АЕс, 8 насечек

Предыдущие разновидности касаются монет 1992 года чеканки, а штамп 1.2АЕс характерен для номинала, выпущенного в обращение в 1994 году. Эти 50 копеек имеют маленькие отверстия в нижней части трезубца и стандартное количество насечек на гурте. Плюс в гронах №1, 7, 8 хвостик не примыкает к ягоде. Коллекционеры могут заплатить за экземпляр от 6 000 до 14 000 грн. В 2022 году на онлайн-аукционе такое изделие продали за 20 000 грн.

50 копеек 1994 года, штамп 1.2АЕс. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы могут продать коллекционерам необычные монеты номиналом 10 копеек. Нумизматы "охотятся" за старыми металлическими деньгами с дефектами и интересными особенностями дизайна, поскольку они способны подорожать в будущем.

Также мы писали, какие дорогие лоты можно найти на онлайн-аукционах. Украинцы продают монеты, выпущенные до распада Советского Союза, памятные изделия Национального банка и редкие старые экземпляры за тысячи гривен.