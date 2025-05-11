Продати українські монети — скільки можна заробити на номіналі 10 копійок

Монети різних номіналів. Фото: Unsplash

Власники українських монет різних номіналів не зможуть дорого їх продати, якщо екземпляри не матимуть цінності для нумізматів. Колекціонери "полюють" за копійками з дефектами та унікальними особливостями, а не звичайними розмінними металевими грошима. Номінал 10 копійок може похвалитися наявністю багатьох дорогих штампів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки можна продати 10 копійок 1992 року виготовлення.

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Скільки коштує монета 10 копійок

Оскільки вона обігова, то існує чимало різновидів. Фахівці спеціалізованого порталу "Монети-ягідки" зауважили, що переважна більшість із них — дешеві, проте за окремі екземпляри нумізмати заплатять щедро. Вартість деяких виробів доходить до 20 000 грн, хоча вони виготовлені зі звичайного матеріалу, а не золота чи срібла.

Штамп 1.14Гам, дрібний гурт

Монети характеризуються цікавою деталлю на аверсі. У слові "Україна" букви Ї та Н мають прямий верх, зате загнутий низ. В інших різновидах букви загнуті повністю. Ще ознакою дорогої копійки є потовщений вгорі середній зуб тризуба і хвостик в одиниці дати. На онлайн-аукціоні Violity один екземпляр 1.14Гам вдалося продати за 13 500 грн.

10 копійок 1992 року, штамп 1.14Гам. Фото: Монети-ягідки

Штамп 2.21ВАк

Впізнати різновид можна за аверсом: тонкий середній зуб тризуба плюс п'яте і сьоме зерно третього колосу замкнені. Трапляються випадки, коли неможливо роздивитися зерна через погане карбування. Тоді доведеться виміряти відстань між крайніми остями колосків, вона повинна дорівнювати 11,6 мм. Вартість монети сягає 10 000-18 000 грн.

"Новачки часто плутають рідкісний різновид 2.21ВАк зі звичайною монетою 2.1ВАм або 2.1ВАк. Останні два штампи нічого не коштують. Але рекомендуємо додатково перевірити монету за каталогом, можливо, ви не правильно визначили різновид", — констатували фахівці порталу.

10 копійок 1992 року, штамп 2.21ВАк. Фото: Монети-ягідки

Штамп 4ВАм, англійський чекан

Такі 10 копійок карбували на Луганському верстатобудівному заводі англійськими штемпелями, тому нумізмати називають вироби "Англічанка". Так сталося, що працівники відправили до Великої Британії ескізи з помилкою, і пуансони вийшли з дефектом. Монети отримали вдавлений тризуб і випуклий щит, а має бути навпаки.

На заводі терміново потребували інструменту для налаштування верстатів, тому перший пробний тираж 10 копійок довелося карбувати з браком. Зате сьогодні власники цікавих монет продають їх на аукціоні за 14 000-20 000 грн у середньому.

10 копійок 1992 року, штамп 4ВАм. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці можуть заробити непогані гроші на монетках різних номіналів. Наприклад, якщо вдасться відшукати рідкісний штамп 2 копійок, нумізмати заплатять за нього кілька тисяч гривень.

Також ми писали, що українцям не вдасться скористатися деякими гривневими купюрами і монетами, оскільки вони втратили статус дійсного платіжного засобу. Ці гроші вилучили з обігу, замінивши банкнотами і копійками нового зразка.