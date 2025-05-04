Продаж українських монет — скільки можна заробити на 2 копійках

Монети на руці. Фото: НБУ/Flickr

Аби вигідно продати монети колекціонерам-нумізматам, необхідно розбиратися у різновидах. Всі металеві гроші мають так звані штампи, які відрізняються ціною. Непогані гроші вдасться отримати за номінал 2 копійки різних років карбування. Але слід відшукати в гаманці конкретні різновиди.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки".

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2 копійки 1992 року

Номінал не випустили в обіг, що відобразилося на вартості екземплярів. Фахівці стверджують, що перші 2 копійки виготовили з алюмінію на Луганському верстатобудівному заводі. Але в ескіз закралася помилка, що призвело до появи вузького вінка.

Цей штамп класифікується як 1ГА. Він має гладкий гурт, напис "Україна" на аверсі та дату 1992. Ціна може сягати кількох десятків тисяч гривень, залежно від зовнішнього вигляду монети і стану. У 2019 році на онлайн-аукціоні такий виріб продали за 28 070 грн.

2 копійки 1992 року, штамп 1ГА. Фото: Монети-ягідки

2 копійки 1994 року

Номінал цього року карбування перебував в обігу до 2019 року, після чого почалося вилучення. Рідкісним вважається різновид 2(10 к.)АА з широким кантом, який ще називають "перепуткою". Вартість копійки починається від 4 500 грн.

"При карбуванні аверсу монети використовувався штемпель від 10 копійок 1994 року. Широкий кант вийшов через те, що діаметр штемпелів для 10 копійок менший, ніж для 2 копійок. Різновид 2(10 к.)АА нумізмати часто називають "перепутка", — зауважили фахівці порталу.

2 копійки 1994 року, штамп 2(10 к.)АА. Фото: Монети-ягідки

2 копійки 1996 року

Тираж карбували спеціально для річного колекційного набору Національного банку. Відомо про існування лише одного штампу 1АА, але копійки відрізняються матеріалом:

алюміній — від 800 до 1000 грн;

немагнітна сталь — від 1 500 до 1 700 грн.

Кількість виробів невелика, тож знайти монети в обігу непросто. Ціну вдасться збільшити, якщо відреставрувати лот, адже копійки з кращим зовнішнім виглядом традиційно коштують дорожче.

Нагадаємо, українці можуть продати монети номіналом 1 копійка за тисячі гривень. Найбільше цінуються вироби 1992 року карбування, коли відбулося налаштування обладнання і випускалися пробні тиражі. Деякі штампи коштують до 14 000 грн.

Також ми писали, що продати металеві гроші можна на спеціалізованому порталі OLX. Там регулярно публікують оголошення про реалізацію монет від Національного банку, а також старих виробів часів Радянського Союзу.