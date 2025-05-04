Продажа украинских монет — сколько можно заработать на 2 копейках

Монеты на руке. Фото: НБУ/Flickr

Чтобы выгодно продать монеты коллекционерам-нумизматам, необходимо разбираться в разновидностях. Все металлические деньги имеют так называемые штампы, которые отличаются ценой. Неплохие деньги удастся получить за номинал 2 копейки разных годов чеканки. Но следует отыскать в кошельке конкретные разновидности.

Об этом говорится на специализированном портале "Монеты-ягодки".

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2 копейки 1992 года

Номинал не выпустили в обращение, что отразилось на стоимости экземпляров. Специалисты утверждают, что первые 2 копейки изготовили из алюминия на Луганском станкостроительном заводе. Но в эскиз закралась ошибка, что привело к появлению узкого венка.

Этот штамп классифицируется как 1ГА. Он имеет гладкий гурт, надпись "Украина" на аверсе и дату 1992. Цена может достигать нескольких десятков тысяч гривен, в зависимости от внешнего вида монеты и состояния. В 2019 году на онлайн-аукционе такое изделие продали за 28 070 грн.

2 копейки 1992 года, штамп 1ГА. Фото: Монеты-ягодки

2 копейки 1994 года

Номинал этого года чеканки находился в обращении до 2019 года, после чего началось изъятие. Редкой считается разновидность 2(10 к.)АА с широким кантом, которую еще называют "перепуткой". Стоимость копейки начинается от 4 500 грн.

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", - отметили специалисты портала.

2 копейки 1994 года, штамп 2(10 к.)АА. Фото: Монеты-ягодки

2 копейки 1996 года

Тираж чеканили специально для годового коллекционного набора Национального банка. Известно о существовании только одного штампа 1АА, но копейки отличаются материалом:

алюминий — от 800 до 1000 грн;

немагнитная сталь — от 1 500 до 1 700 грн.

Количество изделий небольшое, поэтому найти монеты в обращении непросто. Цену удастся увеличить, если отреставрировать лот, ведь копейки с лучшим внешним видом традиционно стоят дороже.

Напомним, украинцы могут продать монеты номиналом 1 копейка за тысячи гривен. Больше всего ценятся изделия 1992 года чеканки, когда происходила настройка оборудования и выпускались пробные тиражи. Некоторые штампы стоят до 14 000 грн.

Также мы писали, что продать металлические деньги можно на специализированном портале OLX. Там регулярно публикуют объявления о реализации монет от Национального банка, а также старых изделий времен Советского Союза.