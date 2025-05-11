Продать украинские монеты — сколько можно заработать на номинале 10 копеек

Монеты с дефектами — сколько дадут нумизматы за 10 копеек
Владельцы украинских монет разных номиналов не смогут дорого их продать, если экземпляры не будут иметь ценности для нумизматов. Коллекционеры "охотятся" за копейками с дефектами и уникальными особенностями, а не обычными разменными металлическими деньгами. Номинал 10 копеек может похвастаться наличием многих дорогих штампов.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько можно продать 10 копеек 1992 года изготовления.
Сколько стоит монета 10 копеек
Поскольку она оборотная, то существует немало разновидностей. Специалисты портала "Монеты-ягодки" отметили, что подавляющее большинство из них — дешевые, однако за отдельные экземпляры нумизматы заплатят щедро. Стоимость некоторых изделий доходит до 20 000 грн, хотя они изготовлены из обычного материала, а не золота или серебра.
- Штамп 1.14Гам, мелкий гурт
Монеты характеризуются интересной деталью на аверсе. В слове "Україна" буквы Ї и Н имеют прямой верх, но загнутый низ. В других разновидностях буквы загнуты полностью. Еще признаком дорогой копейки является утолщенный вверху средний зуб трезубца и хвостик в единице даты. На онлайн-аукционе Violity один экземпляр 1.14Гам удалось продать за 13 500 грн.
- Штамп 2.21ВАк
Узнать разновидность можно по аверсу: тонкий средний зуб трезубца плюс пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуты. Бывают случаи, когда невозможно рассмотреть зерна из-за плохой чеканки. Тогда придется измерить расстояние между крайними остями колосков, оно должно равняться 11,6 мм. Стоимость монеты достигает 10 000-18 000 грн.
"Новички часто путают редкую разновидность 2.21ВАк с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. Последние два штампа ничего не стоят. Но рекомендуем дополнительно проверить монету по каталогу, возможно, вы не правильно определили разновидность", — констатировали специалисты портала.
- Штамп 4ВАм, английский чекан
Такие 10 копеек чеканили на Луганском станкостроительном заводе английскими штемпелями, поэтому нумизматы называют изделия "Англичанка". Так случилось, что работники отправили в Великобританию эскизы с ошибкой, и пуансоны вышли с дефектом. Монеты получили вдавленный трезубец и выпуклый щит, а должно быть наоборот.
На заводе срочно нуждались в инструменте для настройки станков, поэтому первый пробный тираж 10 копеек пришлось чеканить с браком. Зато сегодня владельцы интересных монет продают их на аукционе за 14 000-20 000 грн в среднем.
Напомним, украинцы могут заработать неплохие деньги на монетках разных номиналов. Например, если удастся отыскать редкий штамп 2 копеек, нумизматы заплатят за него несколько тысяч гривен.
Также мы писали, что украинцам не удастся воспользоваться некоторыми гривневыми купюрами и монетами, поскольку они потеряли статус действительного платежного средства. Эти деньги изъяли из обращения, заменив банкнотами и копейками нового образца.
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