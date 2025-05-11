Продать украинские монеты — сколько можно заработать на номинале 10 копеек

Монеты разных номиналов. Фото: Unsplash

Владельцы украинских монет разных номиналов не смогут дорого их продать, если экземпляры не будут иметь ценности для нумизматов. Коллекционеры "охотятся" за копейками с дефектами и уникальными особенностями, а не обычными разменными металлическими деньгами. Номинал 10 копеек может похвастаться наличием многих дорогих штампов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько можно продать 10 копеек 1992 года изготовления.

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Поскольку она оборотная, то существует немало разновидностей. Специалисты портала "Монеты-ягодки" отметили, что подавляющее большинство из них — дешевые, однако за отдельные экземпляры нумизматы заплатят щедро. Стоимость некоторых изделий доходит до 20 000 грн, хотя они изготовлены из обычного материала, а не золота или серебра.

Штамп 1.14Гам, мелкий гурт

Монеты характеризуются интересной деталью на аверсе. В слове "Україна" буквы Ї и Н имеют прямой верх, но загнутый низ. В других разновидностях буквы загнуты полностью. Еще признаком дорогой копейки является утолщенный вверху средний зуб трезубца и хвостик в единице даты. На онлайн-аукционе Violity один экземпляр 1.14Гам удалось продать за 13 500 грн.

10 копеек 1992 года, штамп 1.14Гам. Фото: Монеты-ягодки

Штамп 2.21ВАк

Узнать разновидность можно по аверсу: тонкий средний зуб трезубца плюс пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуты. Бывают случаи, когда невозможно рассмотреть зерна из-за плохой чеканки. Тогда придется измерить расстояние между крайними остями колосков, оно должно равняться 11,6 мм. Стоимость монеты достигает 10 000-18 000 грн.

"Новички часто путают редкую разновидность 2.21ВАк с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. Последние два штампа ничего не стоят. Но рекомендуем дополнительно проверить монету по каталогу, возможно, вы не правильно определили разновидность", — констатировали специалисты портала.

10 копеек 1992 года, штамп 2.21ВАк. Фото: Монеты-ягодки

Штамп 4ВАм, английский чекан

Такие 10 копеек чеканили на Луганском станкостроительном заводе английскими штемпелями, поэтому нумизматы называют изделия "Англичанка". Так случилось, что работники отправили в Великобританию эскизы с ошибкой, и пуансоны вышли с дефектом. Монеты получили вдавленный трезубец и выпуклый щит, а должно быть наоборот.

На заводе срочно нуждались в инструменте для настройки станков, поэтому первый пробный тираж 10 копеек пришлось чеканить с браком. Зато сегодня владельцы интересных монет продают их на аукционе за 14 000-20 000 грн в среднем.

10 копеек 1992 года, штамп 4ВАм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы могут заработать неплохие деньги на монетках разных номиналов. Например, если удастся отыскать редкий штамп 2 копеек, нумизматы заплатят за него несколько тысяч гривен.

Также мы писали, что украинцам не удастся воспользоваться некоторыми гривневыми купюрами и монетами, поскольку они потеряли статус действительного платежного средства. Эти деньги изъяли из обращения, заменив банкнотами и копейками нового образца.