Мужчины обходили стороной — какие профессии в СССР считались "дном" карьеры

Работники времен СССР. Фото: УНИАН

В Советском Союзе существовал ряд профессий, которые почти не интересовали мужчин. Причины — низкая оплата, отсутствие перспектив и престижа.

О том, какие профессии не пользовались спросом среди мужчин во времена СССР, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие профессии в СССР считались непрестижными

Парни в СССР обычно мечтали стать космонавтами, пилотами или правоохранителями. А вот некоторые профессии считались "неудачными" — и не просто так. Речь о таких работниках:

Дворник

Самая низкая зарплата и тяжелая работа. Мужчины становились дворниками редко — в основном это были люди с алкогольной зависимостью или те, кто не мог найти себя в других сферах.

Сторож, лифтер, кочегар

Эти профессии выбирали художники или те, кому нужно было хоть что-то для записи в трудовой книжке. Например, известный музыкант Виктор Цой работал в котельной.

Грузчик

Работа тяжелая, а зарплата — минимальная. Но грузчики на базарах или в мебельных магазинах имели свою выгоду — к ним обращались за дефицитным товаром и даже "благодарили" деньгами.

Сантехник

Профессия считалась непрестижной, часто ее связывали с неудачей в жизни. Маленькая зарплата и распространенное пьянство сделали этот вид занятости не слишком популярным среди мужчин. И все же сантехники были нужны всегда, поэтому им часто доплачивали неофициально.

Учитель

Мужчины редко шли преподавать в школу. Педагогика считалась "женским" делом. Часто ребята поступали в педвузы только ради отсрочки от армии, а после учебы не работали по специальности.

Водитель мусоровоза

Несмотря на уважение к водителям в целом, эту работу считали "грязной". Но некоторые умудрялись найти в мусоре ценные вещи, например антиквариат. Поэтому иногда такие "счастливчики" умудрялись неплохо зарабатывать.

Инженер

Хотя профессия важная, заработки были низкими, а поехать за границу из-за доступа к секретной информации — невозможно. Уважение шло только после карьерных достижений — тогда отношение к работникам этой профессии менялось.

Медицинский персонал

Санитар, фельдшер, терапевт — эти профессии не привлекали мужчин. Они были тяжелыми и низкооплачиваемыми. Однако определенную популярность имели узкопрофильные врачи — хирурги или стоматологи.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. В дворники или грузчики чаще всего идут мигранты, сантехники стали более профессиональными, инженеры — нужными в частном секторе, а учителя и медики могут неплохо зарабатывать дополнительно. Многих из них уже никак нельзя назвать неудачниками.

Ранее мы писали, что несмотря на сложное наследие СССР, вещи того времени стали ценными раритетами. Предметы, которые когда-то были в каждом доме, сейчас могут стоить дорого. Поэтому стоит пересмотреть старые вещи — среди них может оказаться что-то ценное.

Также мы рассказывали, что коллекционеры активно скупают советский антиквариат на онлайн-аукционах, иногда выкладывая за него немалые суммы. Особый интерес вызывают монеты возрастом более 100 лет — нумизматы готовы платить за них тысячи гривен.