Депортація українців — за що виселяють з Польщі, Німеччини і Чехії у червні 2025

Пункт пропуску. Фото: УНІАН

Іноземним громадянам загрожує депортація в разі перебування на території країни нелегально чи всупереч дійсним умовам в'їзду. Порушників чекає примусове виселення з Польщі, Німеччини, Чехії та інших держав Європейського Союзу. Оскарження цього рішення далеко не завжди допомагає залишитися за кордоном.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що українців можуть депортувати з Польщі, Німеччини та Чехії.

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Причини депортації з Польщі

Оскільки всі три країни входять в ЄС, то правила легального перебування там аналогічні. Підстави для депортації здебільшого перегукуються. Наприклад, відсутність візи чи іншого документу, який дозволяє вільне пересування — це стандартна і поширена причина відправити іноземця додому. Також із Польщі депортують через:

незаконний перетин державного кордону;

допомогу іншим іноземцям нелегально в’їхати на територію країни;

закінчення терміну дії документів;

підробку візи чи дозволу на проживання;

вчинення кримінального правопорушення.

Ігнорування законодавчих вимог може обернутися серйозними проблемами для іноземних громадян. Дозволяється оскаржити рішення контролюючого органу про депортацію, причому на час розгляду справи можна залишитися на території Польщі.

Чому депортують з Німеччини

Українцям потрібно оформити дозвіл на проживання Aufenthaltserlaubnis, без нього легальність перебування на території країни буде під питанням. В разі відмови іноземці повинні покинути Німеччину протягом 6 місяців, отримавши при перетині кордону довідку Grenzübertrittsbescheinigung.

Причини депортації такі:

ведення бізнесу без офіційної реєстрації;

ухилення від сплати податків;

порушення митних правил;

умисне надання недостовірної інформації про себе;

працевлаштування за візою, яка не дає права на пошук роботи.

Список неповний, але ці підстави вважаються найбільш поширеними в Європейському Союзі та безпосередньо в Німеччині.

За що депортують з Чехії

Правила легального перебування стосуються Чехії також. Відсутність дійної візи чи іншого дозвільного документу — це вагома причина примусово видворити іноземця. Так само можна постраждати через незаконне працевлаштування і надання роботодавцеві фальшивого паспорта.

Депортації не уникнути в разі протермінування допустимого періоду проживання в Чехії. Якщо дані про громадянина внесені в Шенгенську інформаційну систему SIS чи реєстр іноземців, перебування яких є небажаним, то повернення в рідну країну не змусить довго себе чекати.

Нагадаємо, українців можуть депортувати з Великої Британії за порушення місцевих законів і недотримання міграційних правил. Щоб уникнути виселення, треба ретельно слідкувати за дійсністю документів, особливо візи та дозволу на проживання.

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