Депортация украинцев — за что выселяют из Польши, Германии и Чехии в июне 2025

Пункт пропуска. Фото: УНИАН

Иностранным гражданам грозит депортация в случае пребывания на территории страны нелегально или вопреки действительным условиям въезда. Нарушителей ждет принудительное выселение из Польши, Германии, Чехии и других государств Европейского Союза. Обжалование этого решения далеко не всегда помогает остаться за границей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что украинцев могут депортировать из Польши, Германии и Чехии.

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Причины депортации из Польши

Поскольку все три страны входят в ЕС, то правила легального пребывания там аналогичны. Основания для депортации в основном перекликаются. Например, отсутствие визы или другого документа, который позволяет свободное передвижение — это стандартная и распространенная причина отправить иностранца домой. Также из Польши депортируют из-за:

незаконного пересечения государственной границы;

помощи другим иностранцам нелегально въехать на территорию страны;

окончания срока действия документов;

подделки визы или вида на жительство;

совершения уголовного правонарушения.

Игнорирование законодательных требований может обернуться серьезными проблемами для иностранных граждан. Разрешается обжаловать решение контролирующего органа о депортации, причем на время рассмотрения дела можно остаться на территории Польши.

Почему депортируют из Германии

Украинцам нужно оформить вид на жительство Aufenthaltserlaubnis, без него легальность пребывания на территории страны будет под вопросом. В случае отказа иностранцы должны покинуть Германию в течение 6 месяцев, получив при пересечении границы справку Grenzübertrittsbescheinigung.

Причины депортации такие:

ведение бизнеса без официальной регистрации;

уклонение от уплаты налогов;

нарушение таможенных правил;

умышленное предоставление недостоверной информации о себе;

трудоустройство по визе, которая не дает права на поиск работы.

Список неполный, но эти основания считаются наиболее распространенными в Европейском Союзе и непосредственно в Германии.

За что депортируют из Чехии

Правила легального пребывания касаются и Чехии. Отсутствие действительной визы или иного разрешительного документа — это весомая причина принудительно выдворить иностранца. Так же можно пострадать из-за незаконного трудоустройства и предоставления работодателю фальшивого паспорта.

Депортации не избежать в случае просрочки допустимого периода проживания в Чехии. Если данные о гражданине внесены в Шенгенскую информационную систему SIS или реестр иностранцев, пребывание которых является нежелательным, то возвращение в родную страну не заставит долго себя ждать.

Напомним, украинцев могут депортировать из Великобритании за нарушение местных законов и несоблюдение миграционных правил. Чтобы избежать выселения, надо тщательно следить за действительностью документов, особенно визы и вида на жительство.

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