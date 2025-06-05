Безвиз на практике — сколько денег надо брать с собой в Европу

Выезд в ЕС — сколько денег надо иметь при себе украинцам
Отправляясь в путешествие в ту или иную страну Европейского Союза по безвизовому режиму, важно не только собрать чемодан, но и правильно рассчитать бюджет. Страны Шенгенской зоны выдвигают определенные финансовые требования к гражданам других государств, в том числе Украины, которые пересекают границу без визы.
Сколько денег надо иметь для пересечения границы со странами Евросоюза, рассказали на портале Eurotrips.
Украинцам, которые планируют пересекать границу государств ЕС, надо быть готовыми к тому, что у них могут потребовать подтверждение финансовых возможностей для пребывания в стране.
Денежные требования могут быть совершенно разными — все зависит от страны и совокупности различных факторов. Учитывается также и то, это самостоятельная поездка, или в составе туристической группы.
Финансовые требования в странах Евросоюза
Больше всего денег понадобится для пересечения границы с Эстонией — 86 евро в день. Самые лояльные условия в Венгрии — туристу достаточно иметь с собой 3 евро в сутки пребывания.
В других странах Евросоюза требования следующие:
- Бельгия — 45 евро/сутки (если вы планируете остановиться у частного лица) или 95 евро (если в отеле);
- Германия — 45 евро/сутки;
- Греция — 50 евро/сутки;
- Дания — 47 евро/сутки;
- Италия — 269,60 евро на одного человека на срок до 5 суток;
- Испания — 71 евро/сутки;
- Латвия — 14 евро/сутки;
- Литва — 40 евро/сутки;
- Лихтенштейн — 91 евро/сутки (для студентов упрощенные условия — 27 евро/сутки);
- Мальта — 48 евро/сутки;
- Нидерланды — 34 евро/сутки;
- Норвегия — 500 норвежских крон или 43,4 евро/сутки;
- Словакия — 56 евро/сутки;
- Словения — 70 евро/сутки для взрослых и 35 евро/сутки для несовершеннолетних в сопровождении родителей;
- Финляндия — 30 евро/сутки;
- Чехия — 40 евро/сутки;
- Швеция — 47 евро/сутки;
- Швейцария — 91 евро/сутки (для студентов — 27 евро/сутки).
В Австрии и Люксембурге минимальная сумма денег, которая должна быть у туриста, определяется индивидуально. В Польше все зависит от срока пребывания — до трех дней 300 злотых (70 евро) в сутки, более трех дней — 100 злотых или 23,4 евро в сутки.
Для поездки в Португалию украинцу надо иметь с собой сумму в 75 евро + 40 евро на каждый день пребывания в стране.
Во время путешествия во Францию лица, у которых есть подтверждение наличия жилья, должны иметь 32,5 евро в сутки. Если же такого подтверждения нет — 120 евро/сутки.
Наличие средств на границе проверяют визовые офицеры. Им надо показать или наличные, или чек из банкомата, если вы путешествуете с кредитной картой.
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