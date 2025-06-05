Безвиз на практике — сколько денег надо брать с собой в Европу

Евро в руках. Фото: Freepik

Отправляясь в путешествие в ту или иную страну Европейского Союза по безвизовому режиму, важно не только собрать чемодан, но и правильно рассчитать бюджет. Страны Шенгенской зоны выдвигают определенные финансовые требования к гражданам других государств, в том числе Украины, которые пересекают границу без визы.

Сколько денег надо иметь для пересечения границы со странами Евросоюза, рассказали на портале Eurotrips.

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Украинцам, которые планируют пересекать границу государств ЕС, надо быть готовыми к тому, что у них могут потребовать подтверждение финансовых возможностей для пребывания в стране.

Денежные требования могут быть совершенно разными — все зависит от страны и совокупности различных факторов. Учитывается также и то, это самостоятельная поездка, или в составе туристической группы.

Финансовые требования в странах Евросоюза

Больше всего денег понадобится для пересечения границы с Эстонией — 86 евро в день. Самые лояльные условия в Венгрии — туристу достаточно иметь с собой 3 евро в сутки пребывания.

В других странах Евросоюза требования следующие:

Бельгия — 45 евро/сутки (если вы планируете остановиться у частного лица) или 95 евро (если в отеле);

Германия — 45 евро/сутки;

Греция — 50 евро/сутки;

Дания — 47 евро/сутки;

Италия — 269,60 евро на одного человека на срок до 5 суток;

Испания — 71 евро/сутки;

Латвия — 14 евро/сутки;

Литва — 40 евро/сутки;

Лихтенштейн — 91 евро/сутки (для студентов упрощенные условия — 27 евро/сутки);

Мальта — 48 евро/сутки;

Нидерланды — 34 евро/сутки;

Норвегия — 500 норвежских крон или 43,4 евро/сутки;

Словакия — 56 евро/сутки;

Словения — 70 евро/сутки для взрослых и 35 евро/сутки для несовершеннолетних в сопровождении родителей;

Финляндия — 30 евро/сутки;

Чехия — 40 евро/сутки;

Швеция — 47 евро/сутки;

Швейцария — 91 евро/сутки (для студентов — 27 евро/сутки).

В Австрии и Люксембурге минимальная сумма денег, которая должна быть у туриста, определяется индивидуально. В Польше все зависит от срока пребывания — до трех дней 300 злотых (70 евро) в сутки, более трех дней — 100 злотых или 23,4 евро в сутки.

Для поездки в Португалию украинцу надо иметь с собой сумму в 75 евро + 40 евро на каждый день пребывания в стране.

Во время путешествия во Францию лица, у которых есть подтверждение наличия жилья, должны иметь 32,5 евро в сутки. Если же такого подтверждения нет — 120 евро/сутки.

Наличие средств на границе проверяют визовые офицеры. Им надо показать или наличные, или чек из банкомата, если вы путешествуете с кредитной картой.

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