Недействительные купюры евро — что нужно знать о валюте старого образца

Банкноты евро. Фото: Pexels

Украинцы, которые имеют сбережения в евро, могут задуматься над вопросом, купюры какого года выпуска недействительны. На территории ЕС некоторые банкноты отказываются принимать для расчетных операций. Со старой наличностью тоже могут возникнуть проблемы при обмене.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о действительности купюр евро.

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Какого года евро недействительны

Деньги, выпущенные Европейским центральным банком (ЕЦБ), не теряют платежную способность, она является бессрочной. То есть наличка, даже напечатанная десятилетия назад, не может стать недействительной. Такой подход гарантирует стабильность и надежность валюты, защищает интересы людей, владеющих банкнотами, поддерживает доверие к евро на международном уровне.

Все купюры подлежат обмену без ограничений во времени эксплуатации. Другое дело, что некоторые денежные единицы считаются старыми, поскольку выпущены в обращение более 20 лет назад — с 2002-го. Самая первая серия евро, к которой относятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500, неофициально имеет статус старой. А новая наличность — та, что напечатана после 2013 года.

"Банкноты первой серии являются законным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость. Они будут продолжать находиться в обращении вместе с серией "Европа", пока не исчерпаются остатки купюр", — говорится на официальном сайте ЕЦБ.

От каких евро отказались

Один из номиналов валюты перестали выпускать в 2019 году. Регулятор принял решение отказаться от печати 500 евро ввиду увеличения случаев использования купюр в мошеннических операциях. Несмотря на это, номинал до сих пор находится в обращении и используется в расчетах.

Но позиция ЕЦБ не гарантирует, что везде в Европе 500 евро будут принимать без ограничений в магазинах, ресторанах, АЗС и т.д. Нередко клиентов просят заплатить купюрами другого номинала или банковской карточкой. Поэтому украинцам рекомендуют заменить 500 евро на наличные меньшего номинала, если они планируют поездку за границу.

Напомним, при выезде нужно правильно рассчитать бюджет. Страны Шенгенской зоны выдвигают определенные требования к финансам иностранцев, которые въезжают без визы. В частности для пересечения границы Эстонии надо иметь по крайней мере 86 евро на день пребывания.

Также мы писали, какая валюта является самой дорогой в мире по состоянию на 2025 год. Лидерство удерживает кувейтский динар, высокая стоимость которого обусловлена стабильной экономикой страны, большими запасами нефти и фиксированным курсом к американскому доллару.