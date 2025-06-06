Економічна сила — яка валюта найдорожча у світі

Різні валюти на столі. Фото: Pixabay

Вартість національної валюти — головний показник економічної стабільності та сили держави. Попри популярну думку про домінування долара США, євро чи британського фунта, першість за обмінним курсом на міжнародному ринку належить валюті, про яку взагалі мало хто знає.

Яка валюта є найдорожчою у світі у 2025 році й чому вона настільки цінна, розповіли в Unex Bank.

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Від чого залежить вартість валюти

Вартість грошової одиниці відображає економічну стабільність країни, довіру інвесторів та навіть геополітичні події. На стабільність та курс валюти впливають ВВП держави, промислове виробництво, рівень зайнятості тощо.

Здебільшого сильні валюти тих країн, які експортують нафту, газ або мають великі запаси золота.

Має значення тут і монетарна політика держави. Адже саме Центральні банки контролюють грошову масу, регулюють процентні ставки та налагоджують фінансові потоки.

Не останню роль відіграє і попит на валюту — якщо грошова одиниця широко використовується в міжнародних розрахунках, її вартість зростає.

Однак американський долар та євро, хоч і мають величезний попит, не є найдорожчими. Валюти деяких невеликих, але фінансово потужних країн мають значно вищий курс.

П'ять найдорожчих валют у світі

Найдорожчі валюти можуть багато розповісти про стан світової економіки. У 2025 році рейтинг лідерів серед грошових одиниць такий:

Кувейтський динар (3,26 долара США) — його висока вартість зумовлена стабільною економікою Кувейту, великими запасами нафти та фіксованим курсом до американського долара. Бахрейнський динар (2,65 дол.) — Бахрейн має міцну фінансову систему та стабільну економіку завдяки нафтовим ресурсам. Оманський ріал (2,6 дол.) — економіка Оману значною мірою залежить від експорту нафти, що підтримує високий курс ріала. Йорданський динар (1,41 дол.) — попри обмежені природні ресурси Йорданії, динар залишається стабільним, завдяки значній іноземній допомозі та розвитку туризму. Британський фунт стерлінгів (1,36 дол.) — одна з найстаріших та найсильніших валют у світі, високу вартість якої підтримують економічна різноманітність та потужний фінансовий сектор Великої Британії.

Серед валют, які дорожче за американський долар, варто також зазначити швейцарський франк (1,22 дол.), долар Кайманових Островів (1,2 дол. США) та євро (1,15 дол.). Проте важливо розуміти, що реальна цінність валюти визначається не лише її курсом, а й купівельною спроможністю та впливом на міжнародну торгівлю.

Раніше ми писали, що українці зможуть обмінювати готівкову валюту на готівкові гривні цілодобово та без додаткових комісій.

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