Українці зможуть по-новому обмінювати валюту — про що йдеться

Долари та євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ПриватБанк запроваджує унікальну послугу — обмін валют в АТМ-Recycler. Українці зможуть обмінювати готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

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Обміняти валюту в банкоматах АТМ-Recycler можна цілодобово, як йдеться у дописі. Нова функція працює за простим алгоритмом: після внесення іноземної валюти пристрій видає еквівалент у гривнях готівкою, без зарахування коштів на картковий рахунок. Для розрахунків ПриватБанк використовує свій готівковий курс валют.

Варто зазначити, що за одну операцію обміняти можна лише обмежену суму валюти:

до 1 000 доларів США;

1 000 євро.

Решта до 100 грн перераховується на картку або на мобільний рахунок.

ПриватБанк змінив правила переказів з картки на картку

З 1 червня 2025 року в рамках забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг ПриватБанк запровадив нові обмеження на грошові перекази.

Граничні ліміти відтепер становлять 100 тис. грн на місяць і стосуються:

р2р переказів з карткових рахунків громадян;

переказів через банківські реквізити IBAN.

Обмеження не застосовуються, якщо йдеться про оплату житлово-комунальних послуг або покупок в точках продажів.

Також ліміти не стосуватимуться переказів:

між рахунками одного клієнта в одному банку;

клієнтів з підтвердженими доходами понад встановленої суми ліміту (зарплати, пенсії, соцвиплати, інші доходи);

представників волонтерських організацій.

У ПриватБанку повідомили, що будуть заздалегідь інформувати клієнтів про залишок щодо лімітів, зокрема, якщо досягатимуть 50% чи 80%. Це дозволить керувати транзакціями, уникаючи обмежень.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив новий сервіс на основі ШІ, який дозволить українському бізнесу оперативно та ефективно перевіряти ділову репутацію партнерів та контрагентів.

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