Украинцы смогут по-новому обменивать валюту — о чем идет речь

В Украине расширили возможности для обмена валют — детали
ПриватБанк вводит уникальную услугу — обмен валют в АТМ-Recycler. Украинцы смогут обменивать наличную валюту на наличные гривны в устройствах банка круглосуточно и без дополнительных комиссий.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Обменять валюту в банкоматах АТМ-Recycler можно круглосуточно, как говорится в заметке. Новая функция работает по простому алгоритму: после внесения иностранной валюты устройство выдает эквивалент в гривнах наличными, без зачисления средств на карточный счет. Для расчетов ПриватБанк использует свой наличный курс валют.
Стоит отметить, что за одну операцию обменять можно только ограниченную сумму валюты:
- до 1 000 долларов США;
- 1 000 евро.
Сдача до 100 грн перечисляется на карту или на мобильный счет.
ПриватБанк изменил правила переводов с карты на карту
С 1 июня 2025 года в рамках обеспечения прозрачности функционирования рынка платежных услуг ПриватБанк ввел новые ограничения на денежные переводы.
Предельные лимиты отныне составляют 100 тыс. грн в месяц и касаются:
- р2р переводов с карточных счетов граждан;
- переводов через банковские реквизиты IBAN.
Ограничения не применяются, если речь идет об оплате жилищно-коммунальных услуг или покупок в точках продаж.
Также лимиты не будут касаться переводов:
- между счетами одного клиента в одном банке;
- клиентов с подтвержденными доходами сверх установленной суммы лимита (зарплаты, пенсии, соцвыплаты, другие доходы);
- представителей волонтерских организаций.
В ПриватБанке сообщили, что будут заранее информировать клиентов об остатке по лимитам, в частности, если будут достигать 50% или 80%. Это позволит управлять транзакциями, избегая ограничений.
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