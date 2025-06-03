Украинцы смогут по-новому обменивать валюту — о чем идет речь

Доллары и евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

ПриватБанк вводит уникальную услугу — обмен валют в АТМ-Recycler. Украинцы смогут обменивать наличную валюту на наличные гривны в устройствах банка круглосуточно и без дополнительных комиссий.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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Обменять валюту в банкоматах АТМ-Recycler можно круглосуточно, как говорится в заметке. Новая функция работает по простому алгоритму: после внесения иностранной валюты устройство выдает эквивалент в гривнах наличными, без зачисления средств на карточный счет. Для расчетов ПриватБанк использует свой наличный курс валют.

Стоит отметить, что за одну операцию обменять можно только ограниченную сумму валюты:

до 1 000 долларов США;

1 000 евро.

Сдача до 100 грн перечисляется на карту или на мобильный счет.

ПриватБанк изменил правила переводов с карты на карту

С 1 июня 2025 года в рамках обеспечения прозрачности функционирования рынка платежных услуг ПриватБанк ввел новые ограничения на денежные переводы.

Предельные лимиты отныне составляют 100 тыс. грн в месяц и касаются:

р2р переводов с карточных счетов граждан;

переводов через банковские реквизиты IBAN.

Ограничения не применяются, если речь идет об оплате жилищно-коммунальных услуг или покупок в точках продаж.

Также лимиты не будут касаться переводов:

между счетами одного клиента в одном банке;

клиентов с подтвержденными доходами сверх установленной суммы лимита (зарплаты, пенсии, соцвыплаты, другие доходы);

представителей волонтерских организаций.

В ПриватБанке сообщили, что будут заранее информировать клиентов об остатке по лимитам, в частности, если будут достигать 50% или 80%. Это позволит управлять транзакциями, избегая ограничений.

Ранее мы писали, что ПриватБанк запустил новый сервис на основе ИИ, который позволит украинскому бизнесу оперативно и эффективно проверять деловую репутацию партнеров и контрагентов.

Также узнавайте, что будет с долларом и евро в июне 2025 года.