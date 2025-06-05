Валюта на депозиті — чи вигідно українцям тримати долари та євро в банку

Відділення Ощадбанку. Фото: Facebook

В українців, які зберігають долари чи євро, може виникнути питання — що робити з валютою? Тримати готівкові купюри небезпечно, залишати на банківському рахунку марно. Багато хто обирає очевидне рішення — відкрити валютний депозит для примноження суми.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чи вигідно тримати долари/євро на валютному депозиті у 2025 році.

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Дохідність валютних депозитів

Більшість фінансових установ дозволяють клієнтам відкривати гривневі та валютні депозити. Дохідність гривневих залежить від облікової ставки НБУ, з 7 березня 2025 року вона перебуває на рівні 15,5% річних. Відсотки за валютним вкладом формуються макроекономічною ситуацією та рішенням конкретного банку.

На думку Олексія Плотнікова, вигода від відкриття доларового депозиту мінімальна, бо мізерні ставки не дозволяють заробити. Станом на 2025 рік вони починаються від 0,01% і доходять до 3%.

"Зараз тенденція по валютним депозитам — це збереження грошей. Не заробити, а просто віднести до банку і захистити від знецінення. Там вкрай низькі відсотки плюс вони обкладаються податками. Фактично в Україні європейські чи навіть світові відсотки по іноземній валюті — дуже маленькі. Зате гроші надійно збережені в банку", — констатував економіст.

Тобто немає сенсу відкладати долари чи євро з метою отримати додаткові кошти по завершенню терміну депозиту. Трохи інша ситуація склалася з національною валютою. Максимальна дохідність навіть перевищує облікову ставку НБУ — 17,5%, а мінімальна — 6,5%. Тут можемо говорити про якийсь прибуток, а не лише збереження від інфляції.

Проте реальний стан речей не настільки позитивний. Депозитні доходи обкладаються податком за загальною системою — 18% ПДФО плюс 5% військового збору.

"Фактична відсоткова ставка — це 7-8%. Але краще вже покласти гроші в банк навіть під невеликі відсотки, ніж вони будуть лежати без діла на картці. На жаль, у 2025 році нереалістично заробити на вкладах, як було у 2015-му, коли облікова ставка перебувала на рівні 30%", — зауважив Олексій Плотніков.

Згідно з даними Мінфіну, найнижчу відсоткову ставку для доларових депозитів пропонує державний ПриватБанк — лише 0,01%. Найвищі показники — в Кредитвест Банку та Європромбанку (2,75%), а також Глобус Банку — 3%. За дохідністю гривневих депозитів лідирує O.Bank (17,5%), а внизу списку опинився Райффайзен Банк (6,5%).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні з’явиться банк фінансової інклюзії. За ініціативу проголосували народні депутати в другому читанні. Фінансові послуги надаватимуть на базі Укрпошти, ними зможуть користуватися фізичні особи та суб’єкти господарювання.

Також ми писали, чого чекати від курсу долара і євро в червні 2025 року. Американська валюта кілька місяців не перетинає психологічну позначку, тоді як євро не може опуститися нижче 45 грн. Експерт переконаний, що влітку кардинальних змін на валютному ринку не буде.