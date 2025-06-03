В Україні з’явиться Укрпошта.Банк – які послуги стануть доступні та хто зможе отримати

Відділення Укрпошти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Верховна Рада 3 червня 2025 року проголосувала в другому читанні за законопроєкт №13018-д щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Це означає, що Укрпошта отримала дозвіл забезпечувати громадян банківськими послугами.

Про це йдеться на офіційному сайті поштового оператора.

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Запуск "Укрпошта.Банку"

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у власному Telegram-каналі, що в Україні таки з’являться правові засади для створення банків фінансової інклюзії. В законі передбачили:

надання підприємствам обмеженої банківської ліцензії;

визначення термінів "фінансова інклюзія", "обмежена банківська ліцензія", "банк фінансової інклюзії";

перелік категорій отримувачів послуг від банку фінансової інклюзії (фізичні особи, суб'єкти господарювання, громадські та благодійні організації, органи державної влади і місцевого самоврядування).

"Саме ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених, важкодоступних і малонаселених територіях", — констатував Гетманцев.

Фактично ухвалення ініціативи означає наближення офіційного запуску "Укрпошта.Банку". Адже передбачається, що перший банк фінансової інклюзії відкриють саме на базі АТ "Укрпошта", для чого раніше оператору передали акції Першого інвестиційного банку рішенням уряду.

Які послуги надаватимуть українцям

Перелік фінансових послуг, які зможуть отримати клієнти, обмежений. Але його вистачить для основних потреб українців. Укрпошта.Банк дозволить нашим громадянам:

отримувати пенсію, соціальну допомогу чи банківський переказ готівкою на дому/ у відділенні;

знімати кошти з особистої картки;

оплачувати житлово-комунальні послуги;

подавати заяви на відкриття рахунку, депозиту чи оформлення кредиту на дому.

Окремо поштовий банк обслуговуватиме суб’єкти господарювання (малий та середній бізнес) через програми кредитування. Але фінустанові заборонено торгувати валютою на біржі, займатися високоризиковими операціями і давати кредити великим підприємствам.

Створення банку фінансової інклюзії на базі Укрпошти означає, що всі важливі послуги стануть доступними в будь-якому населеному пункті держави. Навіть там, де немає банківських відділень, а дистанційні канали не здатні повноцінно працювати через обстріли чи перебої з електроенергією.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні неофіційно поділяють долари на нові та старі залежно від року випуску. Купюри мають різний дизайн, елементи захисту, матеріал виготовлення. Старі банкноти часто відмовляються обмінювати через складність перевірки на справжність.

Також ми писали, що ПриватБанк запровадив обмін валюти на готівкові гривні через банкомати АТМ-Recycler. Послуга доступна цілодобово, без комісій, з лімітом до 1 000 доларів або євро. Решта до 100 грн перераховується на картку/мобільний рахунок.