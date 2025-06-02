Старі та нові долари — чим відрізняються і які купюри важко обміняти в Україні

Долари в руках. Фото: НБУ/Flickr

На валютному ринку України в обігу присутні долари різних номіналів і років випуску. Для захисту купюр від підробки дизайн готівкових грошей регулярно змінюють, додаючи водяні знаки, спеціальні елементи тощо. Деякі зразки американської валюти вважаються старими, навіть в обмінниках за них можуть дати менше реальної вартості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, якого року долари вважаються новими в Україні.

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Чим відрізняються нові долари від старих

В Україні використовуються долари всіх наявних номіналів: 1, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. З плином часу випускали нові серії готівкових купюр, оновлюючи розмір і зовнішній вигляд, аби захистити валютний ринок від фальшивомонетників. Останні зразки доларів виготовлені за найсучаснішими технологіями, що мінімізує ризик підробки.

Українці можуть легко відрізнити старі паперові гроші від нових за зовнішніми ознаками

зелений колір фарби замінили на синій;

з’явилася синя стрічка по центру банкноти;

портрет Бенджаміна Франкліна став більшим, а навколо нього зникла рамка;

в дизайн додали елементи захисту (тривимірні смуги, водяні знаки, мікротекст).

До визначальних рис, які дозволяють відрізнити долари нового зразку від старих, можна віднести розміри купюр, матеріал виготовлення і технологію друку.

Якщо говорити про роки випуску, то востаннє долари різних номіналів оновлювали у період з 2003 по 2013 роки. Спершу замінили 20 доларів, у 2004-му — 50 доларів, у 2006-му — 10 доларів, у 2008-му — 5 доларів. Нові банкноти номіналом 100 доларів побачили світ у 2013 році.

Проблеми з обміном старих доларів

За офіційною позицією Національного банку України, дійсними вважаються всі готівкові гроші, випущені після 1914 року. Їх повинні приймати на обмін у разі відсутності ознак серйозного пошкодження/зношення. Так само заборонено встановлювати обмеження на продаж валюти залежно від дизайну чи року емісії.

На практиці не всі фінансові установи дотримуються правил НБУ. Нерідко трапляються випадки, коли обмінники вимагають від клієнтів додаткову комісію чи запроваджують подвійний курс для доларів старого зразка (особливо 1996, 2003 та 2006 років).

Комерційні банки та приватні обмінні пункти не завжди радо приймають старі долари, оскільки їх важко перевіряти на справжність. Але НБУ штрафує учасників ринку за свавілля і навіть може позбавити ліцензії на здійснення діяльності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заробити гроші, продаючи доларові купюри з зірочкою біля серійного номера. Цей символ використовують для позначення банкнот, якими замінили пошкоджені при друці гроші. Колекціонери готові заплатити за них немаленькі суми.

Також ми писали, які країни лідирують за рівнем ВВП. Перше місце за економікою займають Сполучені Штати Америки, друге — Китай, третє — Німеччина. Четвертю несподівано стала Індія, обійшовши Японію, яка опинилася на п’ятій позиції.