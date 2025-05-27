Найбільші економіки світу — хто може похвалитися найвищим рівнем ВВП

Банкноти і монети. Фото: Pexels

Кожна країна характеризується рівнем ВВП — валовим внутрішнім продуктом. Цим терміном називають грошову вартість усіх товарів/послуг, вироблених за певний період часу. Чим вищий ВВП, тим багатшою і фінансово стабільнішою вважається держава. Рейтинг регулярно змінюється, бо економіка деяких країн зростає шаленими темпами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто входить у п’ятірку держав за рівнем ВВП наприкінці травня 2025 року.

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П’ять найбільших економік світу

За інформацією Cleartax, в рейтингу найбільших економік світу відбулася рокіровка: Індія вирвалася на 4-ту позицію з номінальним ВВП 4,19 тлрн доларів у 2025 році, обігнавши Японію. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до 2027-го азійська країна поміняється місцями з Німеччиною та посяде 3-тю сходинку в списку.

В першій п’ятірці за рівнем валового внутрішнього продукту перебувають:

Сполучені Штати Америки — 30,51 тлрн доларів;

Китай — 19,23 тлрн доларів;

Німеччина — 4,74 тлрн доларів;

Індія — 4,19 тлрн доларів;

Японія — 4,19 тлрн доларів.

Зі США наразі жодна країна не здатна позмагатися, хоча Китай як головний конкурент поставив собі мету наблизитися до світового лідера. Індія швидкими темпами продовжує підійматися вгору, попри нижчий ВВП на душу населення. Завдяки міцним інвестиціям у сільське господарство, бізнес та інші сфери економіка держави стрімко розвивається.

Далі в рейтингу йдуть Велика Британія (3,84 тлрн доларів), Франція (3,21 тлрн доларів), Італія (2,42 тлрн доларів), Канада (2,23 тлрн доларів) і Бразилія (2,13 тлрн доларів).

Валовий внутрішній продукт розраховується за формулою: Y = C + I + G + (X - M), де С — це рівень споживання (включає витрати на послуги, товари нетривалого і тривалого користування), I — інвестиції, G — державні витрати (зарплата, будівництво, військові витрати). А різницю між загальним експортом та імпортом позначають (X - M).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Міністерство економіки прогнозує, що курс долара в Україні до кінця 2025 року підвищиться не суттєво — до 43,7 грн/дол. Але показник зростатиме протягом наступних трьох років і досягне рівня 45,8 грн/дол. у 2028 році.

Також ми писали, що інфляція в Україні перевищила 15% у квітні 2025 року. Основними причинами стали наслідки війни, зростання цін на електроенергію, дефіцит робочої сили та низький урожай. З червня очікується поступове зниження інфляційних темпів.