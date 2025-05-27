Крупнейшие экономики мира — кто может похвастаться самым высоким уровнем ВВП

Банкноты и монеты. Фото: Pexels

Каждая страна характеризуется уровнем ВВП — валовым внутренним продуктом. Этим термином называют денежную стоимость всех товаров/услуг, произведенных за определенный период времени. Чем выше ВВП, тем богаче и финансово стабильнее считается государство. Рейтинг регулярно меняется, поскольку экономика некоторых стран растет бешеными темпами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто входит в пятерку государств по уровню ВВП в конце мая 2025 года.

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Пять крупнейших экономик мира

По информации Cleartax, в рейтинге крупнейших экономик мира произошла рокировка: Индия вырвалась на 4-ю позицию с номинальным ВВП 4,19 тлрн долларов в 2025 году, обогнав Японию. Международный валютный фонд прогнозирует, что к 2027-му азиатская страна поменяется местами с Германией и займет 3-ю строчку в списке.

В первой пятерке по уровню валового внутреннего продукта находятся:

Соединенные Штаты Америки — 30,51 тлрн долларов;

Китай — 19,23 тлрн долларов;

Германия — 4,74 тлрн долларов;

Индия — 4,19 тлрн долларов;

Япония — 4,19 тлрн долларов.

С США пока ни одна страна не способна посоревноваться, хотя Китай как главный конкурент поставил себе цель приблизиться к мировому лидеру. Индия быстрыми темпами продолжает подниматься вверх, несмотря на более низкий ВВП на душу населения. Благодаря прочным инвестициям в сельское хозяйство, бизнес и другие сферы экономика государства стремительно развивается.

Далее в рейтинге идут Великобритания (3,84 тлрн долларов), Франция (3,21 тлрн долларов), Италия (2,42 тлрн долларов), Канада (2,23 тлрн долларов) и Бразилия (2,13 тлрн долларов).

Валовой внутренний продукт рассчитывается по формуле: Y = C + I + G + (X - M), где С — это уровень потребления (включает расходы на услуги, товары непродолжительного и длительного пользования), I — инвестиции, G — государственные расходы (зарплата, строительство, военные расходы). А разницу между общим экспортом и импортом обозначают (X - M).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Министерство экономики прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца 2025 года повысится не существенно — до 43,7 грн/долл. Но показатель будет расти в течение следующих трех лет и достигнет уровня 45,8 грн/долл. в 2028 году.

Также мы писали, что инфляция в Украине превысила 15% в апреле 2025 года. Основными причинами стали последствия войны, рост цен на электроэнергию, дефицит рабочей силы и низкий урожай. С июня ожидается постепенное снижение инфляционных темпов.