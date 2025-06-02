Старые и новые доллары — чем отличаются и какие купюры трудно обменять в Украине

Доллары в руках. Фото: НБУ/Flickr

На валютном рынке Украины в обращении присутствуют доллары разных номиналов и годов выпуска. Для защиты купюр от подделки дизайн наличных денег регулярно меняют, добавляя водяные знаки, специальные элементы и т.д. Некоторые образцы американской валюты считаются старыми, даже в обменниках за них могут дать меньше реальной стоимости.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какого года доллары считаются новыми в Украине.

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Чем отличаются новые доллары от старых

В Украине используются доллары всех существующих номиналов: 1, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. С течением времени выпускали новые серии наличных купюр, обновляя размер и внешний вид, дабы защитить валютный рынок от фальшивомонетчиков. Последние образцы долларов изготовлены по самым современным технологиям, что минимизирует риск подделки.

Украинцы могут легко отличить старые бумажные деньги от новых по внешним признакам:

зеленый цвет краски заменили на синий;

появилась синяя лента по центру банкноты;

портрет Бенджамина Франклина стал больше, а вокруг него исчезла рамка;

в дизайн добавили элементы защиты (трехмерные полосы, водяные знаки, микротекст).

К определяющим чертам, которые позволяют отличить доллары нового образца от старых, можно отнести размеры купюр, материал изготовления и технологию печати.

Если говорить о годах выпуска, то последний раз доллары разных номиналов обновляли в период с 2003 по 2013 годы. Сначала заменили 20 долларов, в 2004-м — 50 долларов, в 2006-м — 10 долларов, в 2008-м — 5 долларов. Новые банкноты номиналом 100 долларов увидели свет в 2013 году.

Проблемы с обменом старых долларов

По официальной позиции Национального банка Украины, действительными считаются все наличные деньги, выпущенные после 1914 года. Их должны принимать на обмен в случае отсутствия признаков серьезного повреждения/износа. Так же запрещено устанавливать ограничения на продажу валюты в зависимости от дизайна или года эмиссии.

На практике не все финансовые учреждения придерживаются правил НБУ. Нередкими являются случаи, когда обменники требуют от клиентов дополнительную комиссию или вводят двойной курс для долларов старого образца (особенно 1996, 2003 и 2006 годов).

Коммерческие банки и частные обменные пункты не всегда охотно принимают старые доллары, поскольку их трудно проверять на подлинность. Но НБУ штрафует участников рынка за произвол и даже может лишить лицензии на осуществление деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заработать деньги, продавая долларовые купюры со звездочкой возле серийного номера. Этот символ используют для обозначения банкнот, которыми заменили поврежденные при печати деньги. Коллекционеры готовы заплатить за них немаленькие суммы.

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