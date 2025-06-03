В Украине появится Укрпочта.Банк - какие услуги станут доступны и кто сможет получить

Отделение Укрпошты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Верховная Рада 3 июня 2025 года проголосовала во втором чтении за законопроект №13018-д по развитию финансовой инклюзии в Украине. Это означает, что Укрпошта получила разрешение обеспечивать граждан банковскими услугами.

Об этом говорится на официальном сайте почтового оператора.

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Запуск "Укрпошта.Банка"

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в собственном Telegram-канале, что в Украине таки появятся правовые основы для создания банков финансовой инклюзии. В законе предусмотрели:

предоставление предприятиям ограниченной банковской лицензии;

определение терминов "финансовая инклюзия", "ограниченная банковская лицензия", "банк финансовой инклюзии";

перечень категорий получателей услуг от банка финансовой инклюзии (физические лица, субъекты хозяйствования, общественные и благотворительные организации, органы государственной власти и местного самоуправления).

"Именно эти банки помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в частности социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных, труднодоступных и малонаселенных территориях", — констатировал Гетманцев.

Фактически принятие инициативы означает приближение официального запуска "Укрпошта.Банка". Ведь предполагается, что первый банк финансовой инклюзии откроют именно на базе АО "Укрпошта", для чего ранее оператору передали акции Первого инвестиционного банка решением правительства.

Какие услуги будут предоставлять украинцам

Перечень финансовых услуг, которые смогут получить клиенты, ограничен. Но его хватит для покрытия основных потребностей украинцев. Укрпошта.Банк позволит нашим гражданам:

получать пенсию, социальную помощь или банковский перевод наличными на дому/ в отделении;

снимать деньги с личной карты;

оплачивать жилищно-коммунальные услуги;

подавать заявления на открытие счета, депозита или оформление кредита на дому.

Отдельно почтовый банк будет обслуживать субъекты хозяйствования (малый и средний бизнес) через программы кредитования. Но финучреждению запрещено торговать валютой на бирже, заниматься высокорисковыми операциями и давать кредиты крупным предприятиям.

Создание банка финансовой инклюзии на базе Укрпошты означает, что все важные услуги станут доступными в любом населенном пункте государства. Даже там, где нет банковских отделений, а дистанционные каналы не способны полноценно работать из-за обстрелов или перебоев с электроэнергией.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине неофициально разделяют доллары на новые и старые в зависимости от года выпуска. Купюры имеют разный дизайн, элементы защиты, материал изготовления. Старые банкноты часто отказываются обменивать из-за сложности проверки на подлинность.

Также мы писали, что ПриватБанк ввел обмен валюты на наличные гривны через банкоматы АТМ-Recycler. Услуга доступна круглосуточно, без комиссий, с лимитом до 1 000 долларов или евро. Остаток до 100 грн перечисляется на карту/мобильный счет.