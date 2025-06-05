Валюта на депозите — выгодно ли украинцам держать доллары и евро в банке

Отделение Ощадбанка. Фото: Facebook

В украинцев, которые хранят доллары или евро, может возникнуть вопрос — что делать с валютой? Держать наличные купюры опасно, оставлять на банковском счете бесполезно. Многие выбирают очевидное решение — открыть валютный депозит для приумножения суммы.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, выгодно ли держать доллары/евро на валютном депозите в 2025 году.

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Доходность валютных депозитов

Большинство финансовых учреждений позволяют клиентам открывать гривневые и валютные депозиты. Доходность гривневых зависит от учетной ставки НБУ, с 7 марта 2025 года она находится на уровне 15,5% годовых. Проценты по валютному вкладу формируются макроэкономической ситуацией и решением конкретного банка.

По мнению Алексея Плотникова, выгода от открытия долларового депозита минимальна, поскольку мизерные ставки не позволяют заработать. По состоянию на 2025 год они начинаются от 0,01% и доходят до 3%.

"Сейчас тенденция по валютным депозитам — это сохранение денег. Не заработать, а просто отнести в банк и защитить от обесценивания. Там крайне низкие проценты плюс они облагаются налогами. Фактически в Украине европейские или даже мировые проценты по иностранной валюте — очень маленькие. Зато деньги надежно сохранены в банке", — констатировал экономист.

То есть нет смысла откладывать доллары или евро с целью получить дополнительные средства по завершению срока депозита. Немного другая ситуация сложилась с национальной валютой. Максимальная доходность даже превышает учетную ставку НБУ — 17,5%, а минимальная — 6,5%. Здесь можем говорить о какой-то прибыли, а не только сохранение от инфляции.

Однако реальное положение вещей не столь позитивное. Депозитные доходы облагаются налогом по общей системе — 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора.

"Фактическая процентная ставка — это 7-8%. Но лучше уж положить деньги в банк даже под небольшие проценты, чем они будут лежать без дела на карте. К сожалению, в 2025 году нереалистично заработать на вкладах, как было в 2015-м, когда учетная ставка находилась на уровне 30%", — отметил Алексей Плотников.

Согласно данным Минфина, самую низкую процентную ставку для долларовых депозитов предлагает государственный ПриватБанк — всего 0,01%. Самые высокие показатели — у Кредитвест Банка и Европромбанка (2,75%), а также Глобус Банка — 3%. По доходности гривневых депозитов лидирует O.Bank (17,5%), а внизу списка оказался Райффайзен Банк (6,5%).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине появится банк финансовой инклюзии. За инициативу проголосовали народные депутаты во втором чтении. Финансовые услуги будут предоставлять на базе Укрпошты, ими смогут пользоваться физические лица и субъекты хозяйствования.

Также мы писали, чего ждать от курса доллара и евро в июне 2025 года. Американская валюта несколько месяцев не пересекает психологическую отметку, тогда как евро не может опуститься ниже 45 грн. Эксперт убежден, что летом кардинальных изменений на валютном рынке не будет.