Экономическая сила — какая валюта самая дорогая в мире

Разные валюты на столе. Фото: Pixabay

Стоимость национальной валюты — главный показатель экономической стабильности и силы государства. Несмотря на популярное мнение о доминировании доллара США, евро или британского фунта, первенство по обменному курсу на международном рынке принадлежит валюте, о которой вообще мало кто знает.

Какая валюта является самой дорогой в мире в 2025 году и почему она настолько ценна, рассказали в Unex Bank.

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От чего зависит стоимость валюты

Стоимость денежной единицы отражает экономическую стабильность страны, доверие инвесторов и даже геополитические события. На стабильность и курс валюты влияют ВВП государства, промышленное производство, уровень занятости и тому подобное.

В основном сильные валюты тех стран, которые экспортируют нефть, газ или имеют большие запасы золота.

Имеет значение здесь и монетарная политика государства. Ведь именно Центральные банки контролируют денежную массу, регулируют процентные ставки и налаживают финансовые потоки.

Не последнюю роль играет и спрос на валюту — если денежная единица широко используется в международных расчетах, ее стоимость растет.

Однако американский доллар и евро, хоть и пользуются огромным спросом, не являются самыми дорогими. Валюты некоторых небольших, но финансово мощных стран имеют значительно более высокий курс.

Пять самых дорогих валют в мире

Самые дорогие валюты могут многое рассказать о состоянии мировой экономики. В 2025 году рейтинг лидеров среди денежных единиц таков:

Кувейтский динар (3,26 доллара США) — его высокая стоимость обусловлена стабильной экономикой Кувейта, большими запасами нефти и фиксированным курсом к американскому доллару. Бахрейнский динар (2,65 долл.) — Бахрейн имеет крепкую финансовую систему и стабильную экономику благодаря нефтяным ресурсам. Оманский риал (2,6 долл.) — экономика Омана в значительной степени зависит от экспорта нефти, что поддерживает высокий курс риала. Иорданский динар (1,41 долл.) — несмотря на ограниченные природные ресурсы Иордании, динар остается стабильным, благодаря значительной иностранной помощи и развитию туризма. Британский фунт стерлингов (1,36 долл.) — одна из старейших и сильнейших валют в мире, высокую стоимость которой поддерживают экономическое разнообразие и мощный финансовый сектор Великобритании.

Среди валют, которые дороже американского доллара, стоит также отметить швейцарский франк (1,22 долл.), доллар Каймановых Островов (1,2 долл. США) и евро (1,15 долл.). Однако важно понимать, что реальная ценность валюты определяется не только ее курсом, но и покупательной способностью и влиянием на международную торговлю.

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