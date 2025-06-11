Мелкие купюры евро — что с ними делать и как лучше не использовать

Купюры 5 евро. Фото: скриншот/YouTube

В обращении находятся купюры евро семи номиналов. Их используют по разному назначению, ведь банкнотой 10 евро гораздо проще рассчитаться за проезд в общественном транспорте, чем 200 евро. Возникает вопрос, стоит ли отказаться от малых номиналов валюты для хранения сбережений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать с купюрами евро разных номиналов.

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Мелкие банкноты евро

Европейский центральный банк выпускает в обращение купюры номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Также до сих пор используют 500 евро, однако ЕЦБ не печатает новую наличность с 2019 года. Очевидно, все номиналы валюты имеют разное назначение. Например, банкноты 5, 10 и 20 евро подходят для оплаты за товары/услуги в магазинах, кафе, транспорте и т.д.

Удобство применения — важный фактор, когда речь идет об отказе от конкретных валютных номиналов. Если вы проживаете в Европе и рассчитываетесь наличными в повседневной жизни, то без мелких купюр не обойтись. С ними проще отсчитать точную сумму за покупку с небольшой стоимостью.

Зато 50, 100 и 200 евро — номиналы для накопления и оплаты за дорогие товары. Когда нужно приобрести мебель или технику, закрыть кредит, дать деньги в долг, то мелкие банкноты не годятся. Обычно люди держат сбережения в купюрах крупных номиналов, поскольку их проще обменивать.

Поэтому ответ на вопрос, что делать украинцам с наличной иностранной валютой, зависит от целевых потребностей. Но не рекомендуется вообще избавляться от малых номиналов, поскольку они могут понадобиться в повседневных делах. А накапливать капитал стоит с помощью максимально крупных банкнот евро.

Также помните, что ЕЦБ отказался от 500 евро из-за засилья поддельных купюр. Желательно избегать этого номинала, не покупать наличные на черном рынке или в непроверенных обменных пунктах. Иначе существует угроза получить фальшивку.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, купюрами евро нового образца считают такие, что выпущены после 2013 года. Но все банкноты старого образца являются действительным платежным средством. Банки и обменники должны принимать любую наличность, которая не потеряла признаки платежности.

Также мы писали, могут ли украинцы приумножить капитал, открыв валютный депозит. Процентные ставки в банках настолько низкие, что позволяют максимум сохранить деньги от обесценивания. А прибыльными считаются гривневые депозиты.