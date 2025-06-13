Обмін старих доларів — як українці спекулюють і заробляють на купюрах 1996 року

Долари в руках. Фото: Pexels

В Україні сформувався так званий ринок "старих доларів". Йдеться про купюри зразка 1996 року і раніше. З їх допомогою вдається заробляти додаткові гроші завдяки свавіллю обмінних пунктів, які часто відмовляються приймати від клієнтів готівку давніх років емісії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто скуповує старі долари за безцінь, аби продати дорожче.

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Як купити валюту дешевше

Так склалося, що долари старого зразка важко обміняти. Фінансові установи або повністю відмовляють клієнтам в обслуговуванні, або встановлюють подвійний курс чи додаткову комісію за купівлю американських купюр. Це дало старт неофіційному бізнесу в Україні.

Громадяни з підприємницькою жилкою зрозуміли, як заробити на старих доларах. Вони шукають паперові гроші, випуск яких відбувся більше 30 років тому, на спеціалізованих порталах з оголошеннями (OLX) чи в Telegram-каналах. Плюс знаходять власників такої валюти біля обмінників, ломбардів і банків.

Оголошення на OLX. Фото: скриншот

Скупники пропонують забрати готівку на 10-30% дешевше від офіційного курсу. Як не дивно, люди погоджуються, бо розуміють, що здати старі долари в обмінний пункт буде важко. Їм вигідніше продати неофіційно, ніж сподіватися на добросовісність учасників ринку.

Як заробити на старих доларах

Способів продати валюту дорожче існує чимало, зокрема:

за допомогою оголошень в інтернеті, націлених на колекціонерів (банкноти з красивими серійними номерами, зірочкою біля номера тощо);

вивезти за кордон та обміняти за ринковим курсом;

здати в банк/перевірений обмінник чи віддати знайомим уже з націнкою.

Українці повинні розуміти, що всі долари, випущені після 1914 року, є дійсним платіжним засобом. Таку готівку важче перевірити на справжність, але це не повинно стояти на заваді офіційного обміну. Спекулянти свідомо акцентують увагу на проблемах із продажем валюти, аби нав’язати знижку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не варто викидати забруднені долари. Наявність плями не означає, що валюту відмовляться обміняти. Важливо врахувати масштаб проблеми: якщо загальна кількість плям не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна, можна сміливо йти в обмінник.

Також ми писали, які світові валюти входять у рейтинг найдорожчих. Лідирують у списку кувейтський динар (3,26 долара), бахрейнський динар (2,65 дол.), оманський ріал (2,6 дол.), йорданський динар (1,41 дол.) і британський фунт стерлінгів (1,36 дол.).